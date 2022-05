La docteure en éducation Nguyên Thuy Anh, une femme inspirante

Le club “Lire avec vos enfants » est devenu la maison commune de bien des enfants. Photo : Công Dat



La décoration du club "Lire avec vos enfants » respecte l'environnement et est appropriée aux enfants de tous âges. De nombreux livres rares pour enfants.



Nguyên Thuy Anh s'amuse avec des petits du club "Lire avec vos enfants ». La docteure Nguyên Thuy Anh répond aux questions de parents sur l'éducation des enfants.

En 2014, le club « Lire avec vos enfants » a été choisi par un jury international dans le cadre du prix pour le modèle d’activité efficace (10e édition) du Prix international de Dubai.

La docteure Nguyen Thuy Anh a fait des recherches et établi un programme d’activité des clubs dont le programme d’entraînement pour enseignants et parents.

Des clubs sont installés dans les provinces de Diên Biên, Thai BInh, Ha Giang, Thanh Hoa, Quang Tri, Quang Ngai …. Parmi les projets déployés par Nguyên Thuy Anh on peut citer « Vue du monde » (Tầm nhìn thế giới), « Espace de lecture » (Không gian đọc), « Repas ayant de la viande » (Cơm có thịt), « Intelligence et rêves » (Tri thức và ước mơ), « Livres pour toi » (Sách cho em)…..

D’octobre 2014 à octobre 2015, la docteure Thuy Anh a donné des cours à 368 enseignants des districts de Vi Xuyên, Dong Van, Meo Vac, Quang Ba, Yên Minh, province de Ha Giang, et partagé sa modèle d’activités dans plusieurs écoles maternelles, primaires et lycées de Hanoï.

La docteure Nguyên Thuy Anh échange des opinions avec le père d’un de ses élèves.

Nguyên Thuy Anh donne des cours à des élèves vietnamiens en Allemagne. Photo fournie par Nguyên Thuy Anh

Nguyên Thuy Anh lors d’un séminaire portant sur le polonais tenu à l’Institut Goethe. Photo fournie par Nguyên Thuy Anh

Nguyễn Thụy Anh à une cérémonie de présentation d'œuvres d’Andersen. Photo fournie par Nguyên Thuy Anh

Nguyên Thuy Anh a réussi à initier les enfants aux théâtres traditionnels tels que le tuồng (théâtre classique), le chèo (théâtre traditionnel). le kịch (théâtre parlé)….. Cette activité vise à nourrir l’amour pour les formes d’arts folkloriques, à créer une base culturelle solide aux jeunes vietnamiens qui leur permet de devenir des citoyens du monde. Le camp d’été pour adolescents EcoCamp, spécialisé dans les compétences professionnelles, est devenu une activité annuelle qu’attendent les enfants.

Nguyen Thuy Anh est connu en tant qu’écrivain, poète et traductrice, et ses œuvres « Être joyeux avec le vietnamien » (Vui cùng tiếng Việt) ; « Une tigre mère douce » (Mẹ hổ dịu dàng), « Jadis, aujourd’hui et demain » (Ngày xưa, ngày nay, ngày sau) sont incontournables pour les enfants souhaitant découvrir le monde autour d’eux, les incitant à se perfectionner.

Outre les activités à l’intérieur du pays, elle enseigne le vietnamien et propage la culture vietnamienne au sein des diasporas de Vietnamiens à Warszawa (Pologne), à Stuttgart (Allemagne) ou lors du festival de création littéraire organisé par l’association des écrivains de Russie, ce pour aider les jeunes vietnamiens d’outre-mer à mieux apprendre leur langue maternelle.

Pour son dévouement envers les enfants et les enseignants, elle a été nommée « Ambassadrice d’émotion »./.