Vu Thanh An, escrimeur numéro un du Vietnam

Depuis de nombreuses années, Vu Thanh An est connu comme l'escrimeur numéro 1 au Vietnam et en Asie du Sud-Est, possédant un palmarès de médailles internationales qui fait rêver tout athlète qui se lance dans le sport de haut niveau. Il a remporté 1 médaille d'or au tournoi asiatique d'escrime U23 ; 8 médailles d'or lors des 5 SEA Games consécutifs (28e au 32e éditions) ; 2 médailles de bronze asiatiques ; Top 15 des JO de 2016… Avec ses réalisations exceptionnelles, sa belle apparence et son comportement calme, Vu Thanh An a été choisi comme porte-drapeau de la délégation sportive vietnamienne aux Jeux olympiques de Rio 2016, aux ASIAD 2018 et aux SEA Games 29-30-31.

Parlant de sa rencontre avec l'escrime, un sport relativement nouveau au Vietnam, lorsque Vu Thanh An l'a approché, il a déclaré qu'au début il pensait qu'il s'entraînerait juste pour le plaisir. Cependant, après un an d'entraînement, Vu Thanh An s'était pris de passion pour ce sport. "En escrime, la victoire ou la défaite créent un sentiment très spécial", se souvient Thanh An de ses premières sensations lors de la pratique de ce sport. Débutant l'escrime alors qu'il n'avait que 15 ans, Vu Thanh An, comme beaucoup d'autres athlètes, aspirait à remporter immédiatement la victoire et les exploits, et lorsqu'il n'a pas atteint son ambition, il a abandonné.

Vu Thanh An a également dû quitter l'équipe pendant un certain temps pour cette raison. Cependant, quelque temps plus tard, il a été invité à nouveau dans l'équipe par l'entraîneur. Conscient que sa passion pour l'escrime était toujours brûlante, Vu Thanh An a accepté de revenir mais en plus « mature » et « compréhensif ». Vu Thanh An a réalisé que pour réussir, il faut du travail et du temps, alors il a revu ses objectifs et sa façon de penser, qui consiste à se dépasser un peu plus chaque jour.

Les escrimeurs remportent d’or aux 31es SEA GAMES