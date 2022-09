Hervé Rodriguez, le chef étoilé qui voit grand pour la gastronomie vietnamienne

Hervé Rodriguez est chef d'entreprise et cuisinier en chef étoilé Michelin. Il est venu au Vietnam créer son restaurant Hervé Dining Room à Hô Chi Minh-Ville, avec la volonté de créer des chefs-d'œuvre gastronomiques. Il est aussi dévoué dans la formation des Vietnamiens, pour en faire des cuisiniers talentueux et passionnés capables de créer des mets haut de gamme. Car selon lui, "chaque chef-d’œuvre gastronomique est réalisé par un cuisinier dévoué".

Avec comme slogan “Plusieurs mains, un chef-d'œuvre", Hervé Rodriguez et ses cuisiniers vietnamiens ont réussi à créer, à partir de légumes et fruits du Vietnam, la saveur propre du restaurant Hervé Dining Room. Il a obtenu des succès en France avec sa maison Masa. Au sommet de son art gastronomique, il continue sans relâche de créer de nouveaux plats. Son plat « Parfait œuf » a été étoilé au Guide Michelin.

Portrait du cuisinier français Hervé Rodriguez (Photo prise en juin 2022).

Hervé Rodriguez prépare un plat à partir d’œufs

Le cuisinier français explique les ingrédients et la préparation d'un plat aux spectateurs et à des cuisiniers

De jeunes cuisiniers échangent des opinions avec Hervé Rodriguez

Des cuisiniers et clients en conversation avec le cordon bleu Hervé Rodriguez

Il a montré, une nouvelle fois, sa créativité avec le plat « Parfait œuf » lors de la récente foire gastronomique au Vietnam « Créations à base d’œuf ». Son plat a inspiré de nombreux cuisiniers et les a encouragés à créer des plats à base d’œufs.

Aimant la culture vietnamienne, il a été invité par l’association des cuisiniers professionnels de Hanoï, l’Association mondiale de maîtres cuisiniers du Vietnam (World Association Master chef Vietnam – WAMCVN) à faire la promotion de la cuisine vietnamienne sur le Guide Michelin.

Hervé Rodriguez est non seulement un cordon bleu mais encore un chef d'entreprise possédant plusieurs restaurants au Vietnam. Il a formé de jeunes cuisiniers vietnamiens aux normes gastronomiques internationales pour valoriser la cuisine vietnamienne. Il est maître dans l' association des épices et spécialités vietnamiennes dans un plat. Par exemple, le plat « Pain aux crabes » est une association parfaite des pains mousseux à la sauce de homard et au poivre bleu de Phu Quôc, une spécialité qu’il a connue lors d'un voyage sur l’île homonyme.

Ou encore le plat de homard aux coquilles Saint- jacques, le porc salé assaisonné de sauce de tomate piqué accompagné au riz qui évoque son enfance.

Des plats à partir d’œufs réalisés par Hervé Rodriguez

Le restaurant Hervé Dining Room sert de pont d’union culturelle entre les touristes étrangers et le Vietnam et l’art gastronomique vietnamienne en particulier. Il a su associer de façon harmonieuse les spécialités culinaires vietnamiennes et étrangères pour créer de nouveaux plats. Bon connaisseur du climat vietnamien, il sait bien choisir des matières premières locales de saison.

En dix années au Vietnam, Hervé Rodriguez continue avec passion de découvrir l’originalité de la cuisine vietnamienne pour créer de nouveaux mets et les insérer dans le Guide gastronomique mondial./.