Forum économique 2025 : la double transition verte et numérique, un impératif pour le Vietnam

La « transition verte – transformation numérique dans la nouvelle ère » n’est pas seulement une tendance inévitable, elle est devenue un véritable « impératif de notre époque », un choix stratégique et une priorité essentielle pour tous les pays et toutes les entreprises. C’était le message fort réaffirmé par le Premier ministre Pham Minh Chinh et les délégués lors du Forum économique d’automne 2025, tenu le matin du 26 novembre à Hô Chi Minh-Ville.

Vue d’ensemble de la session plénière intitulée “Transition verte à l’ère numérique”. Photo : Lê Minh/VI

Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste à la session plénière du Forum économique d’automne 2025. Photo : Lê Minh/VI

Le directeur exécutif du WEF et des délégués internationaux participent au Forum. Photo : Duong Giang/AVI

La séance d’ouverture et la session plénière de cette année, consacrées au thème « Transition verte à l’ère numérique », illustrent la vision stratégique du Vietnam dans l’articulation de deux moteurs majeurs du développement au XXIᵉ siècle : la transformation numérique et la transition verte. Sous la direction du Premier ministre, le Forum a réuni dirigeants ministériels et locaux, experts économiques de premier plan, organisations internationales et communauté d’entreprises nationales et étrangères pour discuter de solutions favorisant une croissance durable. L’objectif central est de mobiliser les ressources vertes et numériques afin de renforcer la compétitivité nationale et d’asseoir les bases d’une économie intelligente.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’exprime au Forum économique d’automne 2025. Photo : Lê Minh/VI

Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Trần Lưu Quang, prononce son allocution au Forum. Photo : Lê Minh/VI

Délégués nationaux et internationaux présents au Forum économique d’automne 2025. Photo : Lê Minh/VI

S’exprimant lors de l’événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l'importance de ce rassemblement. Il a déclaré que le Forum n’était pas seulement une activité diplomatique et économique majeure, mais constituait également une avancée significative dans la coopération au développement et l’intégration internationale du Vietnam. Il a ensuite rappelé que le monde fait face à un ensemble de défis complexes et interconnectés : polarisation politique et fragmentation économique; rupture des chaînes d’approvisionnement; ralentissement de la croissance mondiale après la pandémie de COVID-19; dette publique élevée et stagnation des activités de production et d’affaires.

Le Premier ministre a conclu en soulignant que ces défis affectent directement les moyens de subsistance de la population mondiale. Dans ce contexte, il a insisté sur le fait que difficultés et opportunités vont de pair, soulignant que l'essentiel est de savoir les identifier, d’innover avec détermination et d’agir concrètement pour saisir les opportunités. Il a affirmé que le Vietnam restait résolu à mettre en œuvre des mesures fondées sur les principes d'« institutions ouvertes, d'infrastructures intégrées, de gouvernance et ressources humaines intelligentes, de méthodes efficaces et de coopération solidaire ». Il a également réaffirmé la volonté du Vietnam d’approfondir la coopération avec tous les partenaires internationaux, en s'appuyant sur le principe d'équité : « bénéfices harmonisés – risques partagés ».

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Vietnam, Ito Naoki, lit le message de félicitations du Premier ministre japonais adressé au Forum. Photo : Lê Minh/VI

Mme Pauline Tamesis, coordinatrice résidente des Nations unies au Vietnam, prend la parole lors de l’événement. Photo : Duong Giang/AVI

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les délégués au Forum économique d’automne 2025. Photo: Duong Giang/AVI

Délégués participant à la session plénière du Forum économique d’automne 2025. Photo: Lê Minh/VI

Lors de la session plénière, les rapports et interventions ont porté sur des thématiques majeures incluant l’avènement d’une économie intelligente, la transition verte et ses exigences à l’ère numérique, la production intelligente et les chaînes d’approvisionnement mondiales, la gouvernance des mégapoles et la responsabilité des parties prenantes, ainsi que les enseignements tirés des pratiques vietnamiennes en matière de transition verte.

Les experts ont analysé les perspectives du modèle d’économie intelligente à l’échelle mondiale, identifiant les opportunités à saisir et les risques auxquels le Vietnam doit se préparer, en se concentrant notamment sur le rôle de l’Intelligence Artificielle (IA), de l’automatisation et des technologies vertes dans la restructuration des chaînes de valeur.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite l’exposition organisée dans le cadre du Forum. Photo: Lê Minh/VI

Espace extérieur du Forum économique d’automne 2025 à Hô Chi Minh-Ville, accueillant de nombreux délégués et invités. Photo: Lê Minh/VI

L’intelligence artificielle (IA) présentée comme un point fort technologique de l’événement. Photo: Lê Minh/VI

L’un des objectifs clés du Forum était de clarifier la stratégie de « double transition », plaçant l’être humain au centre dans un contexte de progrès technologiques rapides. Le Forum a proposé également des orientations pour développer au Vietnam un modèle de mégapole intelligente, transparente et durable. En conclusion, le Forum économique d’automne 2025 a réaffirmé le rôle pionnier de Hô Chi Minh-Ville dans la conduite des transitions verte et numérique du pays, jetant les bases d’un Vietnam intelligent, durable et profondément intégré./.