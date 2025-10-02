Le miracle économique vietnamien : de la pauvreté à un PIB de 500 milliards de dollars

02/10/2025

En l'espace de huit décennies, le Vietnam, autrefois pauvre et sous-développé, est devenu l'une des économies les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est. En 2024, son PIB s'établissait à près de 476 milliards de dollars et devrait dépasser la barre des 500 milliards de dollars cette année. Cette réussite est le fruit d’un processus d'innovation, d'intégration et de réformes profondes, où la quête d'autonomie du pays s'est conjuguée à son aspiration à un développement soutenu à l'ère de la mondialisation.

Au cours de ces huit décennies, jalonnées de défis, le Vietnam est passé d'une économie essentiellement agricole, aux ressources limitées et aux revenus très faibles, à l'une des économies à la croissance la plus rapide du monde. Le revenu par habitant est passé de moins de 100 dollars à près de 5 000 dollars, permettant au pays d'intégrer la tranche supérieure des pays à revenu intermédiaire.

La Journée nationale de la transformation numérique 2024 s’est tenue dans la province de Son La. Son thème était : « Universalisation des infrastructures numériques et création d'applications numériques pour développer l'économie numérique, nouveau moteur de croissance économique et de productivité. » Photo : VNA

Production et assemblage d’automobiles au Vietnam. Photo : VNA

Démonstration de robots lors de la MEGA US EXPO 2024, un événement commercial et d'investissement majeur entre le Vietnam et la République de Corée, axé sur la technologie, l'innovation et la commercialisation. Photo : VNA

Depuis 1986, le Vietnam a activement participé au réseau commercial mondial. Il a signé et mis en œuvre 17 accords de libre-échange avec plus de 60 partenaires majeurs, dont la plupart sont des économies parmi les plus importantes au monde. Le pays se classe aujourd'hui parmi les 20 premières nations en termes de commerce extérieur, affichant des taux de croissance élevés et soutenus ainsi que des excédents commerciaux records.

Sa participation à des accords de libre-échange de nouvelle génération, comme le Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) et l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKVFTA), confirme l’engagement du Vietnam en faveur d’une intégration économique profonde et globale. Ces partenariats témoignent de la confiance et de la coopération de la part de ses partenaires internationaux.

« Le Parti et l’État ne doivent pas se retirer de l’économie; au contraire, ils doivent intervenir de façon proactive pour délimiter un espace de développement, construire un écosystème équitable et protéger les principes essentiels du marché. ». Le secrétaire général du PCV Tô Lâm.

L'industrie textile vietnamienne est un secteur économique pilier, affichant un fort chiffre d'affaires à l'exportation. Le pays se hisse au deuxième rang mondial, notamment grâce à une main-d'œuvre abondante et à sa participation à des accords de libre-échange de nouvelle génération. Photo : VNA

Le Vietnam compte près de 5 400 villages artisanaux traditionnels. Leurs produits ne contribuent pas seulement à la préservation culturelle, mais aussi au développement d'une économie et d'un tourisme durables. Photo : VI



Selon Mariam Sherman, directrice de la Banque mondiale pour le Vietnam, le Cambodge et le Laos : « Les aspirations du Vietnam reposent sur des bases solides, acquises au cours des quatre dernières décennies, depuis le lancement de la politique de Doi Moi (Renouveau), avec une croissance et une réduction de la pauvreté remarquables. Le PIB a fortement augmenté et l’économie s’est développée rapidement, aidant des millions de personnes à sortir de la pauvreté. Le taux d’extrême pauvreté est passé de la moitié de la population à seulement 1 %, faisant du Vietnam l’un des pays affichant le taux de réduction de la pauvreté le plus rapide jamais enregistré. Ce succès est en partie dû à l’amélioration progressive de ses institutions et politiques. » .

Álvaro Pereira, économiste en chef de l’OCDE au Vietnam, a déclaré : « J’ai suivi l’évolution de nombreux pays dans le monde, et rares sont ceux qui m’ont autant impressionné que le Vietnam. Le pays connaît une croissance fulgurante : tous les dix ans, le revenu moyen double. Cette performance est le fruit d'une excellente gestion macroéconomique, de politiques publiques judicieuses et de la forte motivation de la population. Le Vietnam est aujourd’hui l’un des pays à la croissance la plus rapide au monde. » .

Le Vietnam, deuxième exportateur mondial de riz, se concentre sur le segment haut de gamme et à faibles émissions pour accroître sa valeur et sa compétitivité sur le marché international. Photo : VNA



L’agriculture vietnamienne de haute technologie s’appuie sur des technologies de pointe (IA, IoT, drones) pour accroître la productivité, améliorer la qualité des produits, optimiser l’utilisation des ressources et réduire l’impact environnemental. Photo : VI

Grâce à ces efforts, d’ici 2025, le Vietnam devrait intégrer le cercle des 20 premières puissances commerciales mondiales, des 20 premières destinations d’investissement direct étranger (IDE) et des 10 premiers pays récepteurs de transferts de fonds.

Ted Osius, président du Conseil d’affaires États-Unis–Asean, a déclaré : « Le Vietnam bénéficie d’une croissance économique impressionnante, d’un environnement commercial favorable et d’un marché de 100 millions d’habitants. Les entreprises sont également très confiantes quant à l’approche proactive du gouvernement pour prévenir et surmonter les défis potentiels. Les entreprises américaines manifestent un vif intérêt pour le Vietnam et nourrissent de grandes attentes quant à son avenir prometteur. » .

« La trajectoire de développement économique du Vietnam, passé d'un pays à faible revenu à une économie en expansion rapide, est largement reconnue. Selon le Centre de prévision et d’analyse économiques (CEBR) du Royaume-Uni, le PIB vietnamien devrait s’établir autour de 676 milliards de dollars d’ici 2029. Il rejoindrait ainsi le PIB thaïlandais et dépasserait plusieurs économies d'Asie du Sud-Est, notamment Singapour (656 milliards de dollars) et la Malaisie (594 milliards de dollars). »



D'ici 2025, le secteur vietnamien des exportations de produits aquatiques devrait atteindre 9,2 milliards de dollars. Après une forte reprise en début d’année, le secteur bénéficie d'un potentiel de croissance sur de nouveaux marchés, notamment en ASEAN, au Japon, au Canada et dans les pays du CPTPP. Photo : VNA

Dans un contexte d'incertitude économique mondiale, le Vietnam a une formidable opportunité de se transformer pour devenir une économie durable, innovante et inclusive. Bien que sa progression soit confrontée à de nombreux défis, les fondations solides qu'il a posées et son aspiration au développement durable lui permettent d’affirmer pleinement sa position sur la scène internationale./.

Texte: Synthèse de VI - Photoos: VI, VNA - Traduction: Hà Vu

