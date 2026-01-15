EMPREINTES DU 13E CONGRÈS NATIONAL DU PARTI : DU COURAGE DE SURMONTER LES DIFFICULTÉS À L’ASPIRATION DE S’ÉLEVER DANS UNE NOUVELLE ÈRE

L'Agence vietnamienne d’Information (VNA) a réalisé une interview du camarade Nguyen Hoa Binh, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti du gouvernement, vice-Premier ministre permanent, sur les résultats obtenus au cours du mandat du 13e Congrès national du Parti.

Nguyen Hoa Binh, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti du gouvernement, vice-Premier ministre permanent. Photo: VNA

Le mandat du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (2021-2026) s’achève en laissant des empreintes historiques. À la veille du 14e Congrès, l’Agence vietnamienne d’Information a réalisé une interview du camarade Nguyen Hoa Binh, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti du gouvernement, vice-Premier ministre permanent, sur les résultats obtenus au cours du mandat du 13e Congrès ainsi que sur les orientations, les missions et les solutions prioritaires en vue de la mise en œuvre réussie de la Résolution du 14e Congrès du Parti.



Journaliste : Le mandat du 13e Congrès s’est déroulé dans un contexte particulièrement rigoureux : les difficultés et les défis étaient plus nombreux, plus importants et plus complexes que les opportunités et les avantages. Monsieur le vice-Premier ministre, pourriez-vous donner des évaluations générales des résultats globaux obtenus par le pays au cours de ce mandat de “l’épreuve du feu” et identifier les facteurs clés ayant permis de réaliser de tels exploits ?



Vice-Premier ministre permanent : Le mandat du 13e Congrès est un mandat exceptionnel, qui a débuté par des épreuves extrêmement difficiles, mettant particulièrement à l’épreuve le courage et l’intelligence du Parti, de l’État et de notre peuple. Nous sommes entrés dans ce mandat au moment où la pandémie de COVID-19 éclatait, se propageait largement et affectait gravement l’économie mondiale, régionale et celle du Vietnam ; s’y sont ensuite ajoutées les ruptures des chaînes d’approvisionnement, la forte hausse de l’inflation mondiale et les conflits géopolitiques qui ont affaibli de nombreuses économies à travers le monde.

Mais c’est précisément dans la situation difficile que le courage et l’intelligence du peuple vietnamien ont brillé avec encore plus d’éclat. Animés par l’esprit de transformer les risques en opportunités, sous la direction clairvoyante et globale du Parti, grâce à la conduite résolue du gouvernement et à l’unité et à la solidarité de l’ensemble du peuple, nous avons surmonté les difficultés et les défis, accompli les objectifs et les tâches de développement socio-économique et obtenu des résultats globaux dans de nombreux domaines, avec dix points forts marquants :



Premièrement, la stabilité solide de la macroéconomie, une croissance vigoureuse et de grands équilibres sont assurés. En 2025, le PIB a enregistré une croissance impressionnante de 8,02 %, portant la moyenne de la période à un niveau parmi les plus élevés de la région (6,3 %). La taille de l’économie a dépassé 514 milliards de dollars américains (32e rang mondial), le revenu moyen par habitant a franchi le seuil de 5 000 dollars. L’inflation a été maîtrisée (3,31 %), la dette publique ramenée à 34,4 % du PIB, les recettes budgétaires ont atteint un niveau record de 2,65 millions de milliards de dôngs (en hausse de 34 %), confirmant la solidité des ressources internes de l’économie.



Deuxièmement, la mise en œuvre réussie d’une véritable révolution dans la réorganisation de l’appareil administratif et le réaménagement des unités administratives, garantissant un système rationalisé, efficace, efficient et performant. Il s’agit d’une empreinte particulièrement marquante de l’ensemble du mandat du 13e Congrès. Cette réorganisation a ouvert de nouveaux espaces de développement, organisé un modèle d’administration locale à deux niveaux, plus proche des citoyens et mieux à leur service, tout en réduisant fortement le nombre d’unités administratives et en supprimant les échelons intermédiaires : suppression de 100 % des départements généraux, de plus de 1 000 départements et services, et d’environ 145 000 postes de fonctionnaires, permettant ainsi d’économiser près de 39 000 milliards de dongs par an en dépenses de fonctionnement, - une ressource destinée à l’investissement pour le développement et à la protection sociale.



Troisièmement, le perfectionnement des institutions avec une pensée novatrice orientée vers la création et la promotion du développement. Le travail législatif est passé résolument d’une logique de gestion à une logique de facilitation et de levée des blocages. Au cours du mandat, le gouvernement a soumis à l’Assemblée nationale un volume record de textes adoptés (178 lois, résolutions et ordonnances), dont les lois fondamentales telles que la Loi foncière, la Loi sur le logement et la Loi sur les activités immobilières. Parallèlement, une décentralisation et une délégation de pouvoirs poussées ont été mises en œuvre selon le principe « les localités décident, agissent et assument leurs responsabilités » ; près de 3 000 réglementations relatives aux activités économiques ont été supprimées ou simplifiées, plaçant le Vietnam parmi les pays disposant d’un environnement d’investissement et d’affaires ouvert, transparent et attractif.



Quatrièmement, les infrastructures stratégiques ont connu un développement spectaculaire. L’achèvement de 3 345 km d’autoroutes, de plus de 1 700 km de routes côtières, dépassant les objectifs fixés par le 13e Congrès, a permis de former un axe structurel Nord–Sud. Les réseaux de télécommunications, les infrastructures numériques clés et d’autres infrastructures économiques sont progressivement perfectionnés, préparant le lancement des travaux de la ligne ferroviaire à grande vitesse au cours du prochain mandat.



Cinquièmement, le renouvellement du modèle de croissance et la création de nouveaux moteurs pour l’ère d’ascension. L’économie connaît une profonde mutation qualitative, passant d’une croissance extensive à une croissance intensive, fondée sur les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique. L’économie verte et la transition énergétique s’imposent comme des tendances dominantes, appuyées par un engagement fort en faveur de la neutralité carbone (Net Zero). Le volume total des investissements directs étrangers (IDE) enregistrés durant le mandat a dépassé 184 milliards de dollars américains ; de grands groupes technologiques mondiaux de premier plan (tels que Samsung, Amkor, NVIDIA…) ont été attirés dans les domaines des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle, permettant au Vietnam de devenir progressivement un maillon important de la chaîne d’approvisionnement mondiale.



Sixièmement, la levée résolue des difficultés et des blocages, afin de libérer les ressources de l’économie. Conformément aux résolutions du Comité central, le gouvernement a dirigé et piloté avec fermeté le traitement de problèmes persistants depuis de nombreuses années ; il a levé les obstacles juridiques affectant une série de projets énergétiques, industriels déficitaires, des établissements bancaires fragiles ainsi que des milliers de projets immobiliers. À ce jour, 3 289 projets et sites fonciers, représentant un investissement total d’environ 1,67 million de milliards de dongs et une superficie d’environ 70 000 hectares, ont été débloqués, permettant la poursuite des investissements, la création d’emplois et une contribution concrète à la croissance.



Septièmement, la culture joue véritablement un rôle d’éclaireur, devenant une force endogène et un moteur du développement. Les valeurs culturelles traditionnelles positives, le système de valeurs familiales et les normes de l’homme vietnamien de la nouvelle époque sont ravivés et largement diffusés. Les industries culturelles prennent forme et connaissent un essor ; le patrimoine et l’identité culturelle vietnamiens sont reconnus comme patrimoine mondial, contribuant non seulement à la croissance économique, mais devenant également une source de fierté, nourrissant le patriotisme, l’esprit d’autonomie et la volonté de contribution de chaque citoyen.



Huitièmement, la mise en œuvre efficace des politiques de protection sociale. Le Parti et l’État accordent une attention particulière à la sécurité sociale dans l’esprit de ne laisser personne de côté. L’éradication complète des logements précaires et insalubres a été réalisée à l’échelle nationale avec cinq ans d’avance ; le taux de pauvreté multidimensionnelle a fortement reculé pour s’établir à 1,3 %. Chaque année, plus d’un million de milliards de dongs sont consacrés aux activités de protection sociale. Les revenus et le bien-être se sont améliorés, et l’indice national du bonheur a progressé de 37 places.



Neuvièmement, l’éducation et la santé ont accompli des progrès remarquables, contribuant à l’amélioration de la qualité de vie. Le système de santé s’est développé sur l’ensemble du territoire, avec un renforcement notable des soins de santé de base. Dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, la vie et la santé de la population ont été efficacement protégées ; bien que le Vietnam ne produise pas de vaccins, une vaccination gratuite a été assurée pour l’ensemble de la population. La couverture de l’assurance maladie universelle dépasse 95 %, garantissant à tous les citoyens un accès équitable aux services de base et le bénéfice des fruits du développement. L’espérance de vie moyenne atteint 74,8 ans. Une réforme fondamentale de l’éducation est engagée, avec des progrès positifs dans la qualité des ressources humaines. Des ressources appropriées ont été mobilisées pour construire 248 établissements scolaires internats inter-niveaux destinés aux élèves des communes frontalières, contribuant à l’élévation du niveau intellectuel, à l’amélioration de la qualité des ressources humaines et au renforcement de la défense et de la sécurité nationales ; parallèlement, une feuille de route de gratuité et de réduction des frais de scolarité pour l’enseignement préscolaire et général est mise en œuvre.



Dixièmement, la défense et la sécurité nationales sont consolidées de manière solide, protégeant la Patrie de manière anticipée et à distance ; le travail diplomatique et l’intégration internationale ont enregistré des réalisations majeures, à forte portée stratégique. Les forces armées et de sécurité ont été construites selon une orientation rationalisée, compacte et puissante, progressant directement vers la modernité, capables de faire face à tous les défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels. La sécurité politique et l’ordre social sont maintenus. Les relations internationales inhabituelles et complexes ont été gérées avec sagesse, préservant un environnement pacifique favorable au développement. À ce jour, le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 194 pays et entretient des partenariats stratégiques globaux et des partenariats stratégiques avec la majorité des grandes puissances et des partenaires clés dans le monde. La position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale ne cessent de se renforcer, affirmant son rôle de membre actif et responsable de la communauté internationale, de partenaire fiable, contribuant activement à la paix, à la stabilité et au développement de la région et du monde.



Trois facteurs clés ont contribué à ces réalisations impressionnantes. Le premier, et le plus décisif, est la direction clairvoyante, empreinte de fermeté et de vision stratégique du Parti, en particulier la conduite résolue et étroite du Bureau politique et du Secrétariat, sous la direction du camarade secrétaire général. Le deuxième réside dans la gestion énergique, dynamique et créative du gouvernement, qui ose penser, agir et assumer ses responsabilités, demeure constamment ancrée dans la réalité, et fait preuve de réactivité, de flexibilité, de célérité et d’efficacité dans l’élaboration et l’ajustement des politiques face à toute évolution de la situation. Le troisième, et le plus important, est l’unité, la solidarité et le soutien sans réserve de la population ; la force du grand bloc d’union nationale a été pleinement mobilisée dans les moments les plus difficiles.

Séance d'ouverture du 13e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam. Photo : VNA

Journaliste : Au cours de la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, de nombreuses questions nouvelles, sans précédent et dépassant les capacités de prévision, ont émergé, posant des défis particulièrement complexes. Le gouvernement a traité ces questions de manière très opportune et efficace. À partir de cette réalité vivante et éprouvante, Monsieur le vice-Premier ministre, pourriez-vous partager les enseignements les plus profonds tirés en matière de direction, d’orientation et de gouvernance ?



Vice-Premier ministre permanent : Il est aisé d’accomplir des tâches qui ont déjà des précédents ; en revanche, entreprendre des actions inédites, difficiles, sensibles et touchant aux intérêts de nombreuses personnes est extrêmement ardu. De la lutte contre la pandémie à la révolution dans la réorganisation de l’appareil administratif, chaque décision devait être mûrement pesée, en évaluant soigneusement les gains et les pertes, le court terme et le long terme. De la pratique concrète de la gouvernance, il est possible de dégager six enseignements d’expérience en matière de direction et de gestion, à savoir :



Premièrement, il est impératif d’adopter une pensée nouvelle, une vision stratégique, étroitement ancrée dans la réalité, et de placer l’intérêt suprême de la nation et du peuple au-dessus de toute autre considération. Dans un contexte mondial en mutation imprévisible, le dirigeant ne doit ni s’enfermer dans des schémas de pensée figés, ni se satisfaire d’expériences anciennes. Toute décision doit partir de la réalité, respecter la réalité et prendre la réalité comme critère d’évaluation. Parallèlement, il est nécessaire de disposer d’une vision stratégique à long terme, dépassant les intérêts sectoriels et immédiats, afin d’orienter le développement durable de la nation et du peuple.



Deuxièmement, il faut faire preuve d’une détermination élevée, d’efforts soutenus et d’une action résolue et efficace. Lorsqu’une orientation est juste, sa mise en œuvre doit être énergique et rapide, chaque étape étant menée à bien avec certitude, sans jamais reculer, en se concentrant uniquement sur l’action. Le gouvernement doit montrer l’exemple en agissant en premier, diffusant l’esprit d’oser penser, oser agir et oser assumer les responsabilités jusqu’à chaque localité et chaque échelon de base. L’hésitation, qui fait perdre des opportunités de développement, constitue une faute envers le peuple.



Troisièmement, il convient de toujours placer le peuple au centre et en tant que sujet ; toute décision doit viser à protéger la population, à prendre soin d’elle et à œuvrer pour une vie prospère et heureuse du peuple. Notre Parti n’a pas d’objectif plus noble que celui de préserver fermement l’indépendance et la souveraineté nationales, tout en prenant continuellement soin d’améliorer le bien-être et le bonheur du peuple. Durant la pandémie, la santé et la vie des citoyens étaient primordiales ; lors des tempêtes et inondations, la sécurité de la population passait avant tout ; dans le développement économique, l’éradication des logements précaires, la réduction de la pauvreté et l’augmentation des revenus de la population constituent des missions centrales. Ce n’est que lorsque le peuple bénéficie réellement des fruits du développement que la direction du Parti et la gestion du gouvernement peuvent être véritablement efficaces et durables.



Quatrièmement, la direction et la gouvernance doivent être étroitement ancrées dans le concret, selon le principe des « six clartés » : clarté des personnes chargées, clarté des tâches, clarté des délais, clarté des responsabilités, clarté des résultats et clarté des compétences. La réalité montre que là où le dirigeant est proche du terrain, résolu et prêt à assumer ses responsabilités conformément à ce principe des “six clartés”, le travail est accompli et les blocages sont levés.



Cinquièmement, il est essentiel d’identifier correctement les priorités et les axes clés, d’éviter la dispersion, et d’établir une feuille de route assortie d’un ordre de priorité rationnel. Dans un contexte où les ressources nationales demeurent limitées alors que les besoins d’investissement sont très importants, la répartition des ressources constitue une leçon cruciale : il faut choisir des percées stratégiques et des projets à fort effet d’entraînement afin de concentrer les investissements et de les mener à terme de manière décisive.



Sixièmement, il convient de renforcer le travail idéologique afin de créer un large consensus au sein de la population. La communication des politiques publiques doit précéder d’un pas leur mise en œuvre, afin de fournir des informations officielles, d’orienter l’opinion publique et de susciter l’adhésion sociale. Lorsque la population comprend profondément que toutes les décisions du gouvernement visent l’intérêt de la nation et du peuple, ainsi que sa propre vie, elle est prête à partager les difficultés, à accompagner et à soutenir l’action publique. L’élaboration et l’exécution des politiques doivent être empreintes d’humanité et de raison, garantissant un règlement équitable des droits et intérêts légitimes et légaux des citoyens et des entreprises.