David Lapetina, formateur de jeunes informaticiens vietnamiens

David Lapetina est un français qui réside au Vietnam depuis plus de 10 ans. Il est actuellement directeur général du groupe français TIBCO au Vietnam. Toujours enthousiaste, il a motivé de nombreux jeunes Vietnamiens qui aiment l'industrie du logiciel à étudier activement pour devenir de bons ingénieurs en informatique.



David Lapetina travaille pour TIBCO Vietnam, une société française de technologie logicielle, présente au Vietnam depuis 2011. Lorsqu'il s’est installé à Hanoï, tout était nouveau mais son amour pour le travail et la culture vietnamienne l'a aidé à s'intégrer très rapidement. David Lapetina a déclaré que le Vietnam avait un taux d'adoption assez élevé et rapide des dernières technologies, ce qui contribue à le rendre très attractif pour les entreprises technologiques internationales. Lorsqu'il est venu pour la première fois à Hanoï pour travailler, il a pris le poste de TIBCO Orchestra Networks. Il a participé au recrutement de 60 ingénieurs vietnamiens, puis il a construit le processus de travail ainsi que la formation du personnel de l'entreprise. Ce travail lui a donné l'occasion de réseauter avec de nombreux partenaires, notamment des universités et entreprises locales. De là, il soutient également des partenaires dans la formation du personnel et le recrutement sélectif de talents dans l'industrie du logiciel au Vietnam. David Lapetina a partagé que le Vietnam est un pays dynamique dans l'industrie technologique. Les startups sont en plein essor, le Vietnam a une population jeune et le personnel de l'industrie technologique est hautement qualifié et compétent. Son marché de la technologie et des logiciels est très prometteur, il accorde donc beaucoup de confiance à la société TIBCO Vietnam pour avoir de nombreux projets et produits utiles au service du marché et du peuple vietnamiens.

David Lapetina a motivé de nombreux jeunes Vietnamiens qui aiment l'industrie du logiciel à étudier activement pour devenir de bons ingénieurs en informatique .

David Lapetina partage ses expériences dans la conception de logiciels, la gestion des ressources humaines ainsi que le recrutement d'ingénieurs en informatique .

David Lapetina lors d’une conférence internationale sur la promotion de l'industrie créative au Vietnam.

David Lapetina lors d’une rencontre avec des étudiants de l'Université Vietnam-Japon (Hanoi) .

David Lapetina partage ses compétences pour encourager la créativité des ingénieurs informatiques travaillant dans le domaine du logiciel .

Des experts internationaux travaillant dans l'industrie créative au Vietnam et David Lapetina assistent à la conférence internationale : “Industrie créative : passé, présent et futur.”

David Lapetina a travaillé avec l’Université Vietnam - Japon (UVJ) dans l'organisation d'un certain nombre de séminaires sur des sujets techniques et des compétences générales pour les étudiants. Parallèlement, il est consultant de groupe et coach pour les étudiants afin de les aider à avoir de bonnes bases académiques, à développer leur propre savoir-être,...



Des responsables de l'Université Vietnam-Japon discutent avec David Lapetina .

Les étudiants pratiquent leurs techniques d'entretien d'embauche devant des employeurs sous la direction de David Lapetina.

Des étudiants très intéressés par la rencontre avec David Lapetina.

David Lapetina fait une photo avec des étudiants de l'Université Vietnam-Japon.

En plus de son travail chez TIBCO Vietnam, David Lapetinac est également un maître du jiu-jitsu brésilien. David et ses nombreux amis venus de plusieurs pays du monde résidant au Vietnam se sont regroupés dans une équipe pour pratiquer les arts martiaux ensemble afin d'améliorer leur santé. David Lapetina est aussi une personne ouverte. Il adore la cuisine vietnamienne et cuisine même de nombreux plats pour le plaisir de sa famille. En plus de pratiquer couramment l'anglais et le français, il essaie également d'apprendre le vietnamien pour mieux comprendre le pays et le peuple du Vietnam. “Le Vietnam n'est pas seulement un pays où je développe ma carrière, c'est aussi une partie de ma vie”, a-t-il confié.