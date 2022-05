Collection de poupées des Quatre Palais

Vân Anh pratique depuis 10 ans le culte des Déesses-Mères. Elle le connaît très bien, en particulier les costumes particuliers pour chaque incarnation. Depuis longtemps, elle travaille sur la création d’une collection reflétant la beauté de ce culte. Elle a réussi à la réaliser et l’a dénommée « Bup hoa Tu Phu » (Poupées des Quatre Palais).





La créatrice Vân Anh attache des accessoires sur les costumes des poupées. Photo : Viêt Cuong/VI

Dessin des costumes sur l’ordinateur. Photo : Viêt Cuong/VI

Maquillage du visage de la poupée de façon sophistiquée et méticuleuse. Photo : Viêt Cuong/VI

L’atelier de couture de Vân Anh compte une vingtaine d’artisans. Photo : Viêt Cuong/VI

Il s’agit de la première collection de poupées au Vietnam reliée au culte des Déesses-Mères. Chaque petit détail des costumes est confectionné manuellement avec la participation d'une vingtaine d'artisans.

Les costumes du rituel « hâu dông » (transe) sont diversifiés et uniques. Ils sont le signe distinctif de chaque incarnation correspondant à un génie. Les couleurs utilisées sont chatoyantes. Van Anh a choisi le tissu « gâm », à la fois luxueux et élégant, montrant la noblesse. Tous les détails tels que colliers, bagues et bracelets sont en or. Concernant le visage, un maquillage sophistiqué et méticuleux est nécessaire.

Normalement, il faut deux mois pour fabriquer une poupée. Jusqu’à présent, Vân Anh en a réalisées 16. Elle prévoit également de fabriquer de plus petits modèles afin de les vendre dans les aéroports et hôtels accueillant les touristes internationaux pour diffuser la beauté du culte vietnamien des Déesses-Mères.





Costume de « Cô sáu Sơn Trang ». Photo : Viêt Cuong/VI

De beaux souliers. Photo : Viêt Cuong/VI

Une belle fleur attachée au costume. Photo : Viêt Cuong/VI

Un modèle de poupée des Quatre Palais. Photo : Archives

Costume de « Mâu đe tam thoai phu ». Photo : Archives

Une poupée bien maquillée. Photo : Viêt Cuong/VI

La main d’une poupée portant une bague. Photo : Archives

Les poupées créées par Vân Anh sont bien appréciées des clients. Vân Anh espère que ses produits seront présentés à de nombreux étrangers qui pourront acquérir des connaissances sur ce culte exclusivement vietnamien encore peu connu./.