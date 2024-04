Le tissage de brocart des Lu dans la commune de Ban Hon

14/04/2024

Les femmes Lu de Ban Hon sont attachées au tissage traditionnel du brocart.

Depuis de nombreuses générations, les Lu de la commune de Ban Hon, district de Tam Duong, province de Lai Chau, considèrent le tissage traditionnel du brocart comme une mesure de l'habileté et de la digilence d'une femme. Par conséquent, le métier à tisser est un outil important et indispensable dans la famille Lu.

Située dans un magnifique territoire à environ 10 km du centre du district de Tam Duong, province de Lai Chau, la commune de Ban Hon abrite la plus grande communauté ethnique Lu de la province. Il y a plus de 500 foyers Lu, représentant plus de 90 % de la population de la commune.

Les femmes Lu de Ban Hon maîtrisent les techniques de tissage traditionnelles parce qu’elles les ont apprises de leurs grands-mères et de leurs mères. Toutes les étapes depuis la culture du coton, l'éclatement du coton, le filage jusqu'à la broderie et la teinture sont toutes réalisées par les femmes elles-mêmes. Pendant leur temps libre, elles tissent avec diligence des produits de brocart rustiques mais magnifiques qui contiennent des valeurs traditionnelles des Lu.

Selon Lo Thi Thuy, la plupart des femmes savent broder, tisser et coudre des chemises et des robes. Des produits uniques de tissage de brocart sont utilisés pour décorer les maisons et coudre des costumes traditionnels, d'une beauté unique et charmante.

Des touristes apprennent à tisser le brocart.

Le tissage du brocart était autrefois la fierté des familles, mais aujourd'hui il contribue également au développement de la communauté, car ces dernières années, l'industrie touristique de la province de Lai Chau a choisi le tissage de brocart de Ban Hon comme une attraction touristique clé de la province.

Malgré les défis importants liés au textile industriel, les Lu s'efforcent toujours de préserver et développer cet artisanat. En outre, la province de Lai Chau fait également des études de marché afin de répondre aux besoins des touristes. Les autorités provinciales créent des conditions favorables dans l’organisation de cours de formation professionnelle pour perpétuer ce métier.

Le tissage de brocart des Lu de Ban Hon n'est pas seulement un métier traditionnel mais aussi un symbole de leur créativité et de leur passion. Les ouvrages exquis des femmes Lu embellissent la vie et contribuent à préserver les valeurs culturelles riches et diversifiées du pays./.