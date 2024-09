De très réalistes miniatures de motos en argile

27/09/2024

Animé par une passion qui a commencé il y a plus de 20 ans alors qu'il n'était qu'un élève de CM1, Thai Van Ky fabrique des motos en argile ressemblant jusque dans les plus fins détails aux vrais modèles, témoignant d'un savoir-faire et d'une créativité étonnante.

Ky se souvient qu'enfant, il adorait modeler de l'argile et qu'il en empruntait souvent à une enseignante préscolaire pour jouer avec. Lorsqu'un voisin a vendu son troupeau de 13 ou 14 vaches pour acheter une moto Simson, c'est le père de Ky qui admirait le plus la moto. Comme sa famille ne pouvait en acheter une, Ky a décidé de créer un modèle en argile et de l'offrir en cadeau à son père. « Quand j'ai eu fini, le modèle en argile ressemblait à 90% de la moto du voisin! Mon père l'adorait et bien d'autres louaient sa beauté, alors j'ai continué à en fabriquer davantage », a-t-il confié.

En 2023, lorsque le fils de Ky a demandé d’acheter de l’argile pour jouer, sa passion s'est ravivée. Il a commencé à mélanger différentes couleurs d'argile pour créer les nuances parfaites, puis a façonné et peint l'argile pour en faire des motos vibrantes et réalistes, les transformant en de vraies œuvres d'art miniatures.

Le processus de conception d'une moto en argile commence par le mélange de toutes les couleurs d'argile pour créer un mélange de teintes grises pour la fabrication du cadre. Après avoir fabriqué les différentes pièces, il les polie méticuleusement avant d'appliquer un apprêt, des couches de base, des couleurs et enfin un vernis brillant. Une fois la peinture sèche, il assemble les pièces avec de la colle, créant ainsi une moto miniature complète, généralement à l'échelle 1/18 ou 1/24.

Pour les scooters, la fabrication du carénage est la partie la plus difficile, tandis que pour les motos de grosse cylindrée, l'avant est la partie la plus difficile. En moyenne, il faut environ 50 heures à Ky pour terminer une moto en argile.

Ky et son fils à côté de ses motos en argile.

À ce jour, Ky a créé une quinzaine de motos, dont des modèles comme Dream, Simson, Vision, SH et 67. Ces miniatures détaillées évoquent un sentiment de nostalgie, ressemblant à de vraies motos et servant d'œuvres d'art uniques.

Ky a également créé une chaîne YouTube appelée « Xoai Clay », où il partage sa passion dans l'espoir d'inspirer les autres à se lancer dans ce passe-temps créatif, à réduire leur temps d'écran et à se lancer dans un passe-temps productif.

Texte: Ngân Hà - Photos: Viêt Cuong/Revue Vietnam Illustré - Traduction: Hà Vu