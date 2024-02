La 2e édition de Putaleng XC Open 2023

11/02/2024

Plus de 70 parapentes colorés au-dessus de la vallée de Tam Duong.

La 2e édition de Putaleng XC Open 2023, compétition internationale de parapente "cross-country" ("vol en campagne", c'est-à-dire un vol entre un point de départ et un point d’arrivée, selon une route prédéfinie), s’est déroulée du 23 au 26 novembre 2023 dans le village de Si Thau Chai, district de Tam Duong, province de Lai Chau, au Nord-Est.

L'événement, organisé conjointement par le Comité populaire du district de Tam Duong et le Département général des sports et de l'entraînement physique (relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), a vu la participation de près de 100 pilotes vietnamiens et étrangers, venus de 15 pays et territoires.

Culminant à 3.049 mètres d'altitude dans la cordillère de Hoang Lien Son, la montagne Pu Ta Leng est la deuxième plus haute du Vietnam après le Fansipan.

Les pilotes sont partis du village touristique de Si Thau Chai en direction du stade du district de Tam Duong. Ce qui leur a permis d’admirer pleinement le magnifique paysage de Tam Duong.

Les parapentistes ont démontré leurs compétences face à des conditions météorologiques en constante évolution et à un terrain complexe mais extrêmement attrayant.

Ce tournoi sportif n’était pas seulement un terrain de jeu pour les pilotes professionnels, mais chacun a eu la possibilité de vivre des émotions uniques dans le ciel. Les visiteurs ont pu admirer le paysage majestueux de montagnes, de forêts et de champs en terrasses qui s'étendent dans la vallée de Tam Duong.

Certains visiteurs ont eu la possibilité de vivre un baptême de l'air.

Grâce à son relief accidenté et à sa riche culture, Lai Chau a de grands potentiels pour le développement du tourisme. Cette compétition devrait contribuer à promouvoir la beauté naturelle de la localité auprès des touristes ainsi qu’à attirer des investissements dans le tourisme local. /.

Réalisé par: Viêt Cuong/VI - Traduction: Hà Vu