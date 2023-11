Fabriquer des poteries artisanales, le nouveau passe-temps des jeunes de Saïgon

13/11/2023

Après une semaine de travail ou d'études, au lieu de voyager ou de se rendre dans des parcs d'attraction, d'aller au cinéma ou au café, de nombreux jeunes de Saïgon préfèrent se rendre dans un atelier pour fabriquer des poteries artisanales.

La fabrication de poterie est populaire auprès des jeunes Saïgonnais.

Dans un atelier, des jeunes s’asseyent autour d'une table en bois et choisissent leur modèle préféré. Ils commencent à pétrir l’argile jusqu'à ce qu'elle soit lisse et souple. Puis le modelage commence. Une fois terminé, les jeunes peuvent utiliser un pinceau pour dessiner des motifs décoratifs. Ensuite, le personnel de l'atelier récupère les produits et les envoie au vernissage. La dernière étape est la cuisson. Quinze jours plus, le potier en herbe pourra récupérer son œuvre.

L'argile, matière première pour la fabrication de céramiques .

Lê Hoàng Minh, l'un des cofondateurs du Centre de poterie de Saïgon, confie: « Passionné de céramique, j’ai décidé de me lancer dans le start-up en poteries artisanales afin de rapprocher les jeunes de la céramique artisanale. Nos clients ont commencé à en apprendre davantage sur la céramique et à suivre des cours. Ils peuvent créer librement les œuvres qu'ils souhaitent. Au cœur d'une zone urbaine animée comme Hô Chi Minh-Ville, ceux qui aiment la céramique artisanale peuvent trouver un espace tranquille pour créer, en temps que simple loisir ou vraie passion. »

Certains produits peuvent être naturellement cuits au soleil.

La fabrication de poteries artisanales est une occasion de stimuler la créativité chez les jeunes. Une grande concentration étant nécessaire, les jeunes oublient les soucis de la vie quotidienne et voient leur stress fondre comme neige au soleil. Même si le produit n'est pas beau, pas parfait, un peu « déformé », il s'agit d'une pièce de céramique fabriquée avec minutie, patience et imprégnée de l'identité personnelle./.

Quelques céramiques fabriquées par des jeunes de Saïgon:

Réalisé par: Thông Hai - Traduction: Hà Vu