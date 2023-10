Da Nang, un endroit idéal pour faire du parapente

11/10/2023

Si quelqu'un a essayé une variété de sports riches en adrénaline mais il ne se sent pas satisfait, il est temps de se rendre à Da Nang pour se lancer dans l'aventure passionnante du parapente dans la péninsule de Son Tra. Vu d’en haut on pourra admirer des vues imprenables du ciel, de la mer, des montagnes majestueuses, ...



Des équipes de parapente vietnamiennes et laotiennes participent à la compétition de vol 2023 à Da Nang. Photo : Thanh Hoà/VI

Le parapente (avec ou sans moteur) est un sport à sensation forte qui ne manque jamais de procurer de l'excitation aux participants. Pour ceux qui découvrent ce sport exaltant, après avoir dépassé leurs limites personnelles, ils profiteront du vaste ciel et observeront le monde depuis des hauteurs vertigineuses, une sensation totalement différente de celle de regarder à travers le hublot d'un petit avion.

Vol en parapente devant les gratte-ciels le long de la côte de Da Nang. Photo : Thanh Hoà/VI

Au-dessus de la péninsule de Son Tra, à près de 700 m d'altitude, dans des conditions météorologiques favorables, les participants décolleront sur un parapente non motorisé pour admirer une autre facette de Da Nang. En contrebas, des forêts verdoyantes ornent les pentes abruptes de la péninsule de Son Tra, suivies de Linh Ung, la pagode avec sa statue de Bouddha Shakyamuni surplombant la mer. Plus bas se trouvent les plages de Man Thai et My Khe avec leurs bateaux de pêche colorés, leurs rues animées et les vues grandioses du col de Hai Van et de l'île lointaine de Cham (mieux connue sous le nom de Cu Lao Cham).

Da Nang s'est imposée comme un des "hot spot" du parapente dans le pays. Photo: Thanh Hòa/VI

La péninsule de Son Tra culmine à environ 700 m d'altitude. Son climat est toujours clément et ses vents sont particulièrement favorables au décollage. Ses zones d'atterrissage telles que les plages de Man Thai et My Khe sont sûres et plates. La beauté panoramique de la zone de vol est vraiment spectaculaire. Ainsi, Son Tra est devenu un spot idéal pour le parapente.

Au-delà du parapente sans moteur depuis la péninsule de Son Tra, les participants pourront également se lancer un défi en parapente motorisé au décollage de la plage de Man Thai. Cette expérience est tout aussi passionnante. Les parapentes motorisés accélèrent sur la plage avant de prendre le vent et de s'envoler vers la mer, offrant une expérience intense aux participants.

Un pilote de parapente sans moteur se prépare au décollage du sommet de Son Tra, à près de 700 mètres d'altitude. Photo : Thanh Hoà/VI

S'engager dans ce sport nécessite généralement une formation adéquate. Cependant, même les touristes sans formation préalable peuvent expérimenter cette émotion grâce à des vols en tandem avec des pilotes expérimentés.

Grâce à ses avantages en matière de lieux de décollage et d'atterrissage, de conditions météorologiques favorables, de vents idéaux quasi constants et de paysages époustouflants, Da Nang s'est imposée comme un des "hot spot" du parapente dans le pays. La ville accueille chaque année des compétitions qui attirent de nombreux parapentistes nationaux et internationaux. De plus, des services de parapente destinés aux touristes sont également organisés par divers clubs. Par exemple, le Da Nang Paragliding Club propose des vols d'une durée de 15 à 20 minutes au prix de 1,8 à 2 millions de dongs par personne.

Plus ils montent haut, plus l’excitation est grande. Photo : Thanh Hoà/VI

Pour y participer, les voyageurs doivent réserver leurs vols plusieurs jours ou semaines à l'avance, et s'assurer que les organisateurs disposent de suffisamment de temps pour assurer la sécurité./.

Grâce à ses avantages en matière de lieux de décollage et d'atterrissage, de conditions météorologiques favorables, de vents idéaux quasi constants et de paysages époustouflants, Da Nang s'est imposée comme un des "hot spot" du parapente dans le pays. Photo: Thanh Hòa/VI





Texte: Tat Son - Photos: Thanh Hòa/VI - Traduction: Hà Vu