Huê : saveurs, souvenirs et nostalgie au marché Dông Ba

28/02/2025

Le charme des petits commerçants du marché Dông Ba à Huê. Photo : Lê Huy Hoang Hai

L'an dernier, le marché Dông Ba à Huê, dans la province de Thua Thiên-Huê (Centre), a célébré son 125e anniversaire, confortant son statut de plus grand et plus ancien marché de la ville. Ce marché emblématique, niché sur les rives de la romantique rivière des Parfums, est bien plus qu'un simple lieu de commerce. Il est le cœur battant de Huê, offrant des emplois à des milliers de personnes et reflétant l'essence même de la vie quotidienne et de la culture locale.

Au Vietnam, le marché traditionnel est un espace d'échange privilégié, où se côtoient marchandises et spécialités locales, attirant chaque jour une clientèle diversifiée. Le langage des commerçants et des acheteurs, ainsi que les pratiques commerciales, révèlent les spécificités régionales. Le marché Dông Ba ne fait pas exception à cette règle.

Le marché Dông Ba a célébré en 2024 son 125e anniversaire. Photo : Thanh Hoa/VI

Les visiteurs y trouvent une abondance de produits, des fruits de saison aux spécialités culinaires emblématiques de Huê : la pâte de crevettes aigre, la pâte de crevettes, les bonbons au sésame, le chapeau conique, les figues, le bouea, le chè (dessert vietnamien), le bun bo Huê (soupe de nouilles au bœuf), les graines de lotus, les nems, le banh beo, le banh loc, et bien d'autres délices. L'atmosphère du marché Dông Ba est également rythmée par les voix douces et enjouées des jeunes commerçantes, ajoutant une touche de charme à la vie culturelle locale. Les étals de tissus, regorgeant de soieries aux couleurs chatoyantes, offrent aux visiteurs un aperçu de l'artisanat traditionnel lié à la confection des ao dai, tenue emblématique de l'ancienne cité impériale.

Le marché Dông Ba est le centre commercial et un site touristique célèbre de l’ancienne ville impériale de Huê. Photo : Thanh Hoa/VI

Plusieurs spécialités célèbres de Huê se vendent au marché Dông Ba. Photo : Thanh Hoa/VI

Fort de son caractère profondément ancré dans la vie locale, le marché Dông Ba s'impose aujourd'hui comme un site touristique majeur de l'ancienne cité impériale, au-delà de sa fonction commerciale. Après avoir exploré les hauts lieux de Huê, les visiteurs affluent au marché, attirés par son atmosphère unique. Ils y flânent, dénichent des souvenirs authentiques ou s'imprègnent simplement de l'ambiance de ce lieu quasi-mythique de la ville. L'histoire du marché Dông Ba, intimement liée à celle de la dynastie des Nguyên, remonte au règne de Gia Long, fondateur de cette dynastie.

À cette époque, un marché florissant, nommé Qui Gia, s'épanouissait près de la porte Chanh Dông (Dông Ba) de la Citadelle impériale de Huê, symbolisant le retour de la dynastie dans sa capitale, Phu Xuân. En 1885, les flammes de l'invasion française ravagèrent la Citadelle, réduisant le marché Qui Gia en cendres. Deux ans plus tard, le roi Dông Khanh entreprit sa reconstruction, le rebaptisant Dông Ba. En 1899, le roi Thanh Thai décida de déplacer le marché sur les rives de la rivière des Parfums, à son emplacement actuel. Cette année marque la fondation officielle du marché Dông Ba, qui a célébré son 125e anniversaire en 2024.

Les sauces de poisson (mắm) de Huê, spécialités de la ville, sont en vente au marché Dông Ba. Photo : Thanh Hoa/VI

Aujourd'hui, le marché Dông Ba est un incontournable des circuits touristiques à Huê, au même titre que les tombeaux royaux et les pagodes. Les visiteurs peuvent y découvrir l'un des lieux les plus anciens et emblématiques de la ville. S'étendant sur plus de 22 700 m² le long de la rive nord de la rivière, entre les ponts Gia Hôi et Trang Tiên, le marché offre une diversité de produits, des articles de luxe aux objets du quotidien. Il attire quotidiennement entre 7 000 et 10 000 visiteurs et clients, témoignant de son importance économique et culturelle.

Le marché Dông Ba offre une diversité de produits, des articles de luxe aux objets du quotidien. Photo : Thanh Hoa/VI

Fort de son héritage centenaire, le marché Dông Ba s'est ancré dans le cœur des Huéens, devenant un lieu de nostalgie et un pôle commercial et touristique majeur pour la ville de Huê, la province de Thua Thiên-Huê et toute la région du Centre. Il figure désormais parmi les trois marchés traditionnels les plus emblématiques du pays, aux côtés du marché Bên Thành à Hô Chi Minh-Ville et du marché Dông Xuân à Hanoï.

Touristes étrangers visitant le marché. Photo : Thanh Hoa/VI