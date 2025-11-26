« Génération intelligente d’aujourd’hui » ouvre le Forum économique d’automne 2025 à Hô Chi Minh-Ville

Le matin du 25 novembre, le talk-show « Génération intelligente d’aujourd’hui – Intelligent Generation NOW » a donné le coup d’envoi du Forum économique d’automne 2025 à Hô Chi Minh-Ville. Cet événement marquait le lancement d'une série d’activités de dialogue économique, technologique et créatif d’envergure internationale. Organisé par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec le Centre pour la quatrième révolution industrielle (HCMC C4IR), le Forum économique mondial (WEF) et plusieurs partenaires stratégiques, le Forum a réuni des représentants du gouvernement vietnamien, des experts internationaux et plus de 500 jeunes exemplaires.

Vue panoramique du Forum économique d’automne 2025 à Hô Chi Minh-Ville, réunissant dirigeants gouvernementaux, experts internationaux et plus de 500 jeunes talents.

Le talk-show a proposé des analyses approfondies sur la transformation numérique, la transition verte et les grandes tendances qui façonneront l’avenir. Les témoignages passionnés des intervenants ont ravivé l’esprit pionnier de la jeunesse vietnamienne dans cette ère d’intégration profonde et dynamique.

Le programme s’articulait autour de trois axes : analyser le contexte mondial à l’ère numérique ; identifier les opportunités et défis auxquels les jeunes sont confrontés dans la compétition internationale ; appeler à renforcer l’écosystème d’accompagnement de la jeunesse, en mobilisant l’État, les entreprises et les organisations internationales comme forces motrices.

Le Vice-Premier ministre Bui Thanh Son s’exprime lors de l’événement et réaffirme sa confiance dans le rôle pionnier de la jeune génération vietnamienne à l’ère de l’intelligence artificielle.

M. Nguyên Van Duoc, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, prononce le discours d’ouverture et présente la vision de faire de la métropole le grand centre économique et d’innovation de la région. Délégués vietnamiens et internationaux échangent lors du Forum, dans un espace de dialogue ouvert et multidimensionnel.

Dans son discours d’ouverture, le Vice-Premier ministre Bui Thanh Son a salué l’initiative de consacrer un espace de dialogue spécifique à la jeunesse dans le cadre du Forum. « J’ai une confiance inébranlable dans le fait que la génération intelligente d’aujourd’hui au Vietnam, avec le soutien du gouvernement, des autorités à tous les niveaux, l’accompagnement des partenaires internationaux et la flamme passionnée de Hô Chi Minh-Ville, écrira assurément de nouveaux exploits.

La jeunesse a toujours été la force d’avant-garde de la nation », a-t-il déclaré. Pour atteindre les objectifs de devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030 et un pays à revenu élevé d’ici 2045, le gouvernement met en œuvre trois percées stratégiques : le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique ; l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation des ressources humaines ; et le renforcement de l’économie privée comme moteur essentiel de croissance.

Au nom des autorités de Hô Chi Minh-Ville, le président du Comité populaire municipal, M. Nguyên Van Duoc, a réaffirmé la détermination de la ville à consolider son rôle de premier centre économique, scientifique, technologique et d’innovation du pays. Les mécanismes spécifiques accordés par le gouvernement, notamment en matière de transformation numérique et d’attraction des talents, constituent une base solide pour réaliser des percées significatives dans la nouvelle ère. Du côté international, Stephan Mergenthaler, directeur exécutif du WEF, a présenté les grandes tendances mondiales en matière de transition verte et d’intelligence artificielle, tout en saluant l’esprit d’apprentissage et l’engagement de la jeunesse vietnamienne.

Le professeur Scott Thompson-Whiteside, directeur général de l’Université RMIT Vietnam, partage ses analyses.

M. Stephan Mergenthaler, directeur exécutif du Forum économique mondial (WEF), expose les grandes tendances mondiales en matière de transition verte, numérique et de développement des jeunes talents.

Échanges animés entre intervenants et jeunes participants sur le rôle de la nouvelle génération dans la transformation numérique et la transition verte.

Cérémonie officielle d’annonce du partenariat stratégique entre l’Université RMIT Vietnam et le Centre pour la quatrième révolution industrielle de Hô Chi Minh-Ville (HCMC C4IR), un jalon majeur pour l’écosystème d’innovation de la ville.

L’atmosphère a encore gagné en vivacité lors de la session « Voice of the NOW – La voix de la génération intelligente d’aujourd’hui », animée par M. Jonathan Wallace Beker, représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam. Six jeunes exemplaires y ont mis en lumière le rôle central de la jeunesse dans le double processus de transformation numérique et verte, partageant leurs expériences concrètes et des propositions pour renforcer la confiance des jeunes dans leur parcours d’intégration internationale.

L’intelligence artificielle, fer de lance technologique du Forum économique d’automne 2025.

Espace extérieur du Thiskyhall Sala lors du Forum économique d’automne 2025, accueillant d'un grand nombre de délégués et d'invités.

Organisé au Thiskyhall Sala jusqu’au 27 novembre, le Forum économique d’automne 2025 propose une série d’activités de haut niveau : CEO500 – Tea Connect, dialogues sur l’économie verte, les sciences et technologies, ainsi que de nombreuses sessions de mise en relation internationale. Il illustre pleinement l’engagement de Hô Chi Minh-Ville à bâtir un environnement favorable à l’innovation et à l’émergence d’une génération intelligente prête à relever les défis du futur. L'objectif est de progressivement faire de l’événement un rendez-vous de dialogue économique prestigieux dans la région./.