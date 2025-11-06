Hanoï vue d’en haut, un mélange d’ancienneté et de modernité

Le temple Ngoc Son, situé au milieu du lac Hoan Kiêm, est depuis longtemps considéré comme un symbole culturel de Hanoï.

À l'occasion du 71ᵉ anniversaire de la Libération de la capitale (10 octobre 1954 - 10 octobre 2025), la série de photos « Hanoï vue d’en haut » est présentée comme un précieux cadeau au public, contribuant à honorer la beauté unique de cette terre de civilisation millénaire. Vue du ciel, Hanoï se révèle à la fois ancienne et moderne, témoignant du dynamisme et des transformations vigoureuses de la capitale.

L’Opéra municipal de Hanoï, dont la construction débuta en 1901 pour s’achever en 1911, est un édifice dédié aux arts scéniques.

Panorama du Temple de la Littérature – Van Miêu – Quôc Tu Giam.

Sous l’objectif, des édifices imprégnés d’histoire et de culture, tels que le lac Hoan Kiêm (Épée restituée), le temple de la Littérature – Van Miêu – Quôc Tu Giam, l’Opéra municipal de Hanoï ou encore le mausolée du Président Hô Chi Minh, apparaissent majestueux et solennels. Ils témoignent d’une longue tradition et de la volonté de pérennité d’une ville qui, malgré les bouleversements historiques, a su préserver son identité.

Des avions arborant les drapeaux du pays et du Parti survolent Hanoï le jour de la Fête nationale, le 2 septembre

La rue Thanh Niên, longue d’environ 1 km, relie le lac de l’Ouest au lac Truc Bach. Elle fut aménagée sous la dynastie des Ly sous le nom de Dôc Cô Ngu.

Cette série photographique illustre également le développement dynamique d'une Hanoï en pleine intégration. Des constructions modernes telles que les tours Keangnam Landmark, Lotte Center, le pont Nhât Tân ou la ligne de métro aérien se détachent sur le ciel, symbolisant le renouveau, l’ambition et l’essor de la capitale.

Le carrefour des rues Trang Tiên et Hang Bai photographié en mode panoramique.

Le pont Vinh Tuy, récemment construit, facilite la traversée du fleuve Rouge.

L’entrelacement de l’ancien et du moderne, du patrimoine et du changement, se révèle nettement dans chaque image. Hanoï est aujourd’hui non seulement une ville de mémoire et de culture, mais aussi un symbole de confiance et de développement permanent.