Exposition de photos « Couleurs de la vie des ethnies vietnamiennes » au Musée des Femmes du Vietnam

24/11/2025

À l’occasion du 71ᵉ anniversaire de la Libération de la capitale (10 octobre 1954 – 10 octobre 2025) et du 95ᵉ anniversaire de la fondation de l’Union des femmes du Vietnam (20 octobre 1930 – 20 octobre 2025), le Club de photographie féminine Hai Au organise l’exposition « Couleurs de la vie des ethnies vietnamiennes » au Musée des Femmes du Vietnam, à Hanoï. Cet événement marque également les 35 ans de création et de développement du club, véritable lieu de rencontre pour des photographes talentueuses, passionnées et dévouées à leur art.

L’exposition présente 54 œuvres sélectionnées parmi celles de 25 membres, offrant un portrait vivant et coloré de la vie, de la culture et des peuples des ethnies vietnamiennes. À travers le regard des artistes féminines, les visiteurs peuvent ressentir la beauté à la fois rustique et profonde du Vietnam : les sourires innocents des enfants des montagnes, les regards pensifs des femmes des hauts plateaux, ou encore les couleurs vibrantes des fêtes, du travail et du quotidien.

Cette manifestation constitue une étape importante pour le Club de photographie féminine Hai Au, un collectif talentueux et persévérant qui, à travers l’image, raconte la beauté du Vietnam avec une sensibilité propre aux femmes. Chaque œuvre représente une tranche de vie, empreinte d’émotions humaines et d’un profond amour pour les gens, la nature et le pays.

Après 35 ans d’existence, le Club Hai Au demeure le seul groupe de photographie féminin du Vietnam à maintenir une activité régulière tout en enregistrant de nombreuses réalisations remarquables. Plusieurs de ses membres ont été honorées de titres prestigieux tels que « Artiste photographe exceptionnel » (E.VAPA), « Artiste photographe exceptionnel » (E.VAPA/G) de l’Association vietnamienne des artistes photographes, ou encore « Artiste photographe internationale de renom » (E.FIAP) de la Fédération internationale de l’art photographique (FIAP). Ces distinctions témoignent de la place importante occupée par Hai Au dans le paysage photographique vietnamien.

En parallèle de leurs activités professionnelles, les membres du club font preuve d’un esprit de générosité et de responsabilité sociale. Chaque année, une partie des recettes issues de la vente de photos, de livres et des expositions est reversée à des fonds caritatifs afin de soutenir les personnes en difficulté, notamment les victimes de l’agent orange.

Membres du Club des photographes Hai Au.

