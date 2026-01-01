Le Vietnam salue avec joie la nouvelle année 2026

01/01/2026

Alors que l'année touche à sa fin, le Vietnam entre dans une période de transition, marquant le début d'une nation en pleine transformation. L'atmosphère festive du Nouvel An 2026 imprègne tout le pays. Il s'agit non seulement d'un changement de cap, mais aussi d'un moment de convergence de la foi, de l'espoir et des aspirations pour l'avenir.

Feux d'artifice spectaculaires pour célébrer le passage à l'an 2026 au bord du lac Hoan Kiem. Photo : Le Dong – VNA

Nombreuses personnes rassemblées autour du lac Hoan Kiem pour admirer les feux d'artifice célébrant le passage à l'an 2026. Photo : Khanh Hoa – VNA

Accueil de l'an 2026 à Thai Nguyen. Photo : Tran Trang – VNA

Spectacles culturels pour célébrer le passage à l'an 2026 dans la commune frontalière de Thanh Thuy (province de Tuyen Quang). Photo : Duc Tho - VNA

À Quang Ninh, les habitants descendent dans la rue pour célébrer le Nouvel An 2026. Photo : Thanh Van – VNA

À Da Nang, la course nocturne « Illumination du fleuve Han – Vers l'avenir » célèbre le Nouvel An 2026. Photo : Tran Le Lam – VNA

À Lam Dong, des spectacles culturels exceptionnels, empreints d'identité nationale, accueillent le Nouvel An 2026. Photo : Hung ThinhVNA

À Hué, le programme « Compte à rebours 2026 » a attiré une foule nombreuse venue célébrer le passage à la nouvelle année. Photo : Van Dung - VNA

Sur la place du 2 Avril (quartier de Nha Trang, province de Khanh Hoa), des milliers de personnes, dont des touristes, assistent au spectacle artistique célébrant le Nouvel An 2026. Photo : Nguyen Thanh – VNA

Des milliers de spectateurs remplissent les tribunes sur la place Lam Vien – Da Lat pour assister au spectacle artistique spécial « Bienvenue à la nouvelle année 2026 ». Photo : Nguyen Dung – VNA

Le spectacle de chants et de danses « Les habitants de Can Tho » célèbre la nouvelle année 2026. Photo : Nguyen Hang - VNA

Le spectacle artistique « Tay Ninh accueille la nouvelle année 2026 », sur le thème « Printemps des aspirations », s'est déroulé solennellement sur la place To Quyen, dans le quartier de Tan Ninh, province de Tay Ninh. Photo : Minh Phu – VNA

Foule immense rassemblée devant le siège du Comité populaire municipal de Hô Chi Minh-Ville. Photo : Thu Huong – VNA

Une foule nombreuse s'est rassemblée sur le quai de Bach Dang (arrondissement de Saigon) pour admirer les feux d'artifice célébrant le Nouvel An 2026. Photo : Thu Huong – VNA

Souvenirs du passage à l'an 2026. Photo : Hoang Hieu – VNA

Touristes étrangers fêtant le Nouvel An à Hanoï. Photo : Hoang Hieu – VNA