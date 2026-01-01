Le Vietnam salue avec joie la nouvelle année 2026

Alors que l'année touche à sa fin, le Vietnam entre dans une période de transition, marquant le début d'une nation en pleine transformation. L'atmosphère festive du Nouvel An 2026 imprègne tout le pays. Il s'agit non seulement d'un changement de cap, mais aussi d'un moment de convergence de la foi, de l'espoir et des aspirations pour l'avenir.
Feux d'artifice spectaculaires pour célébrer le passage à l'an 2026 au bord du lac Hoan Kiem. Photo : Le Dong – VNA
Nombreuses personnes rassemblées autour du lac Hoan Kiem pour admirer les feux d'artifice célébrant le passage à l'an 2026. Photo : Khanh Hoa – VNA
Accueil de l'an 2026 à Thai Nguyen. Photo : Tran Trang – VNA
Spectacles culturels pour célébrer le passage à l'an 2026 dans la commune frontalière de Thanh Thuy (province de Tuyen Quang). Photo : Duc Tho - VNA
À Quang Ninh, les habitants descendent dans la rue pour célébrer le Nouvel An 2026. Photo : Thanh Van – VNA
À Da Nang, la course nocturne « Illumination du fleuve Han – Vers l'avenir » célèbre le Nouvel An 2026. Photo : Tran Le Lam – VNA
À Lam Dong, des spectacles culturels exceptionnels, empreints d'identité nationale, accueillent le Nouvel An 2026. Photo : Hung ThinhVNA
À Hué, le programme « Compte à rebours 2026 » a attiré une foule nombreuse venue célébrer le passage à la nouvelle année. Photo : Van Dung - VNA
Sur la place du 2 Avril (quartier de Nha Trang, province de Khanh Hoa), des milliers de personnes, dont des touristes, assistent au spectacle artistique célébrant le Nouvel An 2026. Photo : Nguyen Thanh – VNA
Des milliers de spectateurs remplissent les tribunes sur la place Lam Vien – Da Lat pour assister au spectacle artistique spécial « Bienvenue à la nouvelle année 2026 ». Photo : Nguyen Dung – VNA
Le spectacle de chants et de danses « Les habitants de Can Tho » célèbre la nouvelle année 2026. Photo : Nguyen Hang - VNA
Le spectacle artistique « Tay Ninh accueille la nouvelle année 2026 », sur le thème « Printemps des aspirations », s'est déroulé solennellement sur la place To Quyen, dans le quartier de Tan Ninh, province de Tay Ninh. Photo : Minh Phu – VNA
Foule immense rassemblée devant le siège du Comité populaire municipal de Hô Chi Minh-Ville. Photo : Thu Huong – VNA
Une foule nombreuse s'est rassemblée sur le quai de Bach Dang (arrondissement de Saigon) pour admirer les feux d'artifice célébrant le Nouvel An 2026. Photo : Thu Huong – VNA
Souvenirs du passage à l'an 2026. Photo : Hoang Hieu – VNA
Touristes étrangers fêtant le Nouvel An à Hanoï. Photo : Hoang Hieu – VNA
Touristes étrangers célébrant joyeusement le Nouvel An à Hanoï. Photo : Hoang Hieu /VNA
Dans les grandes villes comme Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Da Nang, les rues principales sont illuminées de drapeaux et de fleurs, et les espaces publics sont décorés de manière à la fois moderne et harmonieuse, reflétant l'identité culturelle. Au milieu de la foule animée célébrant le nouvel an, on perçoit clairement un Vietnam dynamique, ouvert et de plus en plus intégré au monde.
Quelle que soit la région, l'atmosphère qui règne au Vietnam pour accueillir le Nouvel An 2026 est marquée par un même sentiment : la cohésion sociale et la confiance en l'avenir. Dans le contexte de l'intégration mondiale, le Vietnam aborde la nouvelle année avec une ferme détermination, tout en chérissant ses valeurs traditionnelles et en s'ouvrant résolument aux nouvelles opportunités. Voici l'image d'un pays en pleine transformation, accueillant, riche de son identité et porteur d'espoir aux yeux de ses amis internationaux./.
Synthèse : Long Nguyen Traduction : Diêu Vân