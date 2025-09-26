« Viet Phong Hoi Tu » : Huê célèbre l’élégance des costumes traditionnels vietnamiens

26/09/2025

Le pont piétonnier enjambant la rivière Huong illuminé aux couleurs du cortège.

Dans l’après-midi du 8 juin dernier, au bord de la poétique rivière Huong (des Parfums), s’est tenu pour la première fois à Huê un spectacle unique consacré aux costumes anciens, intitulé « Viet Phong Hoi Tu ». Cet événement visait à promouvoir et honorer les célèbres costumes traditionnels du peuple vietnamien : l’ao dai, les habits royaux, les vêtements de cérémonie mais aussi ceux de la vie quotidienne des anciens Vietnamiens. Plus de 1 200 participants ont pris part à ce grand défilé, organisé à l’occasion du 65ᵉ anniversaire du jumelage Hanoï–Huê–Saïgon (1960–2025), ainsi que pour marquer le statut de Huê comme ville d'échelon central accueillant l’Année nationale du tourisme 2025.

Les costumes traditionnels colorés rayonnent

Le défilé, auquel participaient plus de 1 200 personnes vêtues de costumes traditionnels aux couleurs chatoyantes, a avancé lentement au son de la musique de la cour royale le long des rives de la rivière des Parfums. Sur près de 3 km, il a relié le quai Nghinh Luong Dinh, le pont Truong Tien, la rue piétonne Nguyen Dinh Chieu et le pont en bois de Lim enjambant la rivière, avant de s’achever sur la place de la stèle de Quoc Hoc. Cet événement a recréé l’atmosphère culturelle d’autrefois et attiré de nombreux visiteurs. Il était divisé en plusieurs sections thématiques, dont l’ouverture fut assurée par la troupe d’opéra et de théâtre de Huê.

Un tel grand et original spectacle consacré aux costumes anciens s’est tenu pour la première fois à Huê

L’un des moments marquants fut la splendide prestation de près de 300 enfants vêtus d’ao dai à cinq pans, symbole de la transmission de l’amour des costumes traditionnels à la jeune génération, appelée à préserver et enrichir la culture héritée des ancêtres. Parmi les séquences les plus impressionnantes figurait le cortège royal « Bach Hoa Bo Hanh ». Pour la première fois à Huê, l’image du cortège de la dynastie des Nguyên a été fidèlement reconstituée, grâce à des costumes royaux restaurés à partir de documents historiques de la fin du XIXᵉ-début du XXᵉ siècle. Cette reconstitution a permis de faire revivre l’atmosphère solennelle et raffinée de la cour impériale, avec l’apparition grandiose de la reine, des mandarins, des gardes, des dames et des concubines.

Le défilé montre la richesse, la diversité et le caractère unique des costumes vietnamiens.

Le public a ensuite découvert les costumes des femmes de la cour, vêtues de splendides ao dai Nhat Binh, ainsi que des robes et turbans phénix réalisés par de prestigieux ateliers vietnamiens tels que Hoa Nghiem Viet Phuc, Great Vietnam ou Dai Nam Chan Anh. Chaque pas traduisait l’élégance et le prestige des femmes vietnamiennes de l’ancien palais.

Le défilé traverse une magnifique allée fleurie au bord de la poétique rivière Huong.

De nombreux autres ateliers ont également apporté leur touche singulière, chacun exprimant son attachement au patrimoine vestimentaire national. Le Club des maisons communales des villages vietnamiens s’est particulièrement distingué par la mise en valeur de costumes traditionnels emblématiques tels que les tuniques à cinq et quatre pans ou encore les foulards anciens. Ce club joue un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine immatériel des villages du Nord.

Reconstitution de l’escorte royale et du navire royal

Des représentants de divers groupes, clubs culturels et entreprises de Huê ont eux aussi participé au défilé, arborant avec fierté de magnifiques costumes traditionnels comme la tunique à cinq pans, les robes Nhat Binh et Lémur. Le défilé s’est conclu par un défilé ouvert à tous les citoyens passionnés d’ao dai et de vêtements traditionnels. Ces tenues, bien que variées, respectaient l’esprit vietnamien et reflétaient à la fois la fidélité à la tradition et l’ouverture créative vers la modernité.

On peut dire que « Viet Phong Hoi Tu » n’était pas seulement un festival célébrant la beauté des costumes vietnamiens. Il portait aussi un message profond : celui de l’amour, de la conscience et de la responsabilité envers la préservation et le développement de la culture traditionnelle, en particulier à travers les costumes. Ces derniers constituent en effet un patrimoine singulier, indissociable de l’identité du peuple vietnamien, que les jeunes générations sont appelées à protéger et à faire vivre./.

Texte et Photos: Thanh Hoa/VI Traduction: Diêu Vân