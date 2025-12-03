Festival culturel mondial de Hanoï 2025 : un rendez-vous culturel exceptionnel

03/12/2025

En plein cœur de l’automne, la Citadelle impériale de Thang Long à Hanoï a resplendi aux couleurs éclatantes du Festival Culturel Mondial 2025. Cet événement, véritable carrefour entre passé et présent, a accueilli des représentants venus de 48 pays.

Le premier Festival culturel mondial de Hanoï 2025 s'est déroulé dans la Citadelle impériale de Thang Long, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Organisé du 10 au 12 octobre 2025, le festival a réuni des centaines d’artistes, d’artisans, de créateurs, de chefs cuisiniers et de représentants de différentes cultures. Le Premier ministre Pham Minh Chinh, Mme Ngo Phuong Ly, épouse du Secrétaire général du Parti To Lam et représentante de l’UNESCO, ainsi que des responsables de ministères, de branches et d’ambassades de nombreux pays, ont assisté à l’événement.

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné : « La culture est le lien qui unit les hommes, les pays et le monde entier. » Il a exprimé l’espoir que ce festival "devienne un rendez-vous culturel et diplomatique annuel incontournable, contribuant au renforcement de la solidarité internationale".

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants ont visité les espaces culturels des pays participants.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est entretenu avec le représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam, Jonathan Wallace Baker, lors du festival.

Des espaces culturels variés

L’Espace culturel national présentait 45 stands d’exposition, chacun ouvrant une porte sur le monde : de la cérémonie du thé japonaise à la sculpture iranienne, en passant par les danses folkloriques cubaines et les costumes mongols colorés. L’espace dédié aux costumes traditionnels a attiré de nombreux visiteurs avec l’ao dai vietnamien, le hanbok coréen et le kimono japonais.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants ont inauguré le festival par une cérémonie spéciale de peinture sur céramique à cinq couleurs.

Les invités assistent à la cérémonie d’ouverture, mêlant artisanat et technologie.

La rue culturelle et gastronomique, avec ses 34 stands, offrait un mélange de saveurs asiatiques et européennes, confirmant que la gastronomie est un lien universel entre les cultures. Sur la scène centrale, 23 troupes artistiques locales et internationales ont présenté des spectacles allant de la danse Xoe thaïlandaise aux danses folkloriques russes, en passant par des performances contemporaines, créant un espace artistique riche en émotions.

Un spectacle de tambours a ouvert l’événement.

Le programme « Sur les traces du patrimoine », présentant près de 100 costumes traditionnels, a constitué un moment fort, permettant au public de découvrir l’histoire et l’identité des groupes ethniques. L’ao dai et les costumes traditionnels vietnamiens se distinguaient des autres tenues, mettant en valeur la mode comme un véritable langage culturel universel.

UNESCO et message universel

Lors de la cérémonie d’ouverture, Jonathan Wallace Baker, représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam, a déclaré : « Faites en sorte que ce festival reste gravé dans les mémoires des visiteurs, non seulement pour ses couleurs, mais aussi pour le message qu’il véhicule : lorsque les cultures se rencontrent, l’humanité s’unit. »

Spectacle artistique de groupes ethniques vietnamiens.

Danse de Nha Nhac (musique de la Cour) de Huê.

Défilé d’Ao Dai, la tunique traditionnelle vietnamienne.

Le spectacle artistique de la soirée d’ouverture s’est clôturé par un spectacle pyrotechnique exceptionnel.

Les stands ont attiré de nombreux visiteurs.

Le Festival culturel mondial de Hanoï s’annonce prometteur pour devenir un événement annuel régional et international, contribuant à promouvoir l’image d’un Vietnam riche, dynamique et accueillant, tout en renforçant les relations d’amitié avec ses partenaires du monde entier./.

Texte et photos: Trân Thanh Giang/VI Traduction: Diêu Vân

