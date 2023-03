« Cao lâu », un plat à ne pas manquer à Hôi An

Le « cao lâu », un plat à base de nouilles, est depuis longtemps un plat incontournable pour les touristes visitant la vieille ville de Hôi An. C’est à Hôi An qu’on trouve les meilleurs restaurants de « cao lâu ».



« Cao lâu » se traduit littéralement en « étage élevé » car autrefois les riches ne consommaient leur repas que dans les étages élevés du restaurant. De nos jours, tout le monde peut profiter de ce plat. Il se vend partout dans la ville.

Un bol de « cao lâu » comprend des nouilles de riz, des tranches de porc grillées, des germes de soja, de la laitue et des herbes aromatiques, qui sont ensuite garnis de peau de porc frite croustillante à quoi s’ajoute une cuillerée de bouillon. Le « cao lâu » est servi avec des craquelins de riz (banh da) au sésame et de la sauce de poisson de Hôi An ou de la sauce de soja. Un bol coûte environ 30 000 à 35 000 dongs.

Selon les habitants, le « cao lâu » existe depuis le 17e siècle, lorsque des navires de pays occidentaux et orientaux, dont le Japon et la Chine, vinrent faire du commerce dans le port animé de Hôi An. Certaines personnes pensent que le « cao lâu » est originaire de Chine en raison de l’utilisation de porc char siu, tandis que d'autres pensent qu'il vient du Japon en raison de la similitude de ses nouilles avec les nouilles udon. Cependant, aucune explication ne semble exacte car aucun des deux pays n'a de plat qui ressemble au « cao lâu » de Hôi An. Ce serait un plat unique créé uniquement par les habitants de Hôi An, combinant diverses influences culinaires de différentes cultures, notamment la Chine et le Japon./.

« Cao lâu », une spécialité de la vieille ville de Hôi An. Photo : Thanh Hoà/VI

Un restaurant de « cao lâu » dans la rue Bach Dang à Hôi An. Photo : Thanh Hòa/VI

Visiteurs dégustant le « cao lâu » à Hôi An. Photo : Thanh Hoà/VI

À l'intérieur d’un restaurant de « cao lâu » à Hôi An. Photo : Thanh Hoà/VI