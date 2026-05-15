Xây dựng khuôn khổ hợp tác chiến lược, thiết thực giữa Việt Nam – Na Uy

Đại sứ Na Uy Hilde Solbakken và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại buổi lễ. Ảnh: Việt Đức - TTXVN



Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gửi lời chúc mừng tới Chính phủ, nhân dân Na Uy cùng cộng đồng người Na Uy đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.



Nhìn lại chặng đường lịch sử, Thứ trưởng nhấn mạnh nhân dân Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ việc Na Uy là một trong những quốc gia Tây Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1971, ngay giữa lúc cuộc kháng chiến giành độc lập đang ở giai đoạn cam go nhất. Sau khi chiến tranh kết thúc, Na Uy tiếp tục dành cho Việt Nam sự ủng hộ quý báu trong công cuộc tái thiết đất nước, xóa đói giảm nghèo, phát triển giáo dục, y tế và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, nổi bật là việc cung cấp nguồn vốn ODA thiết thực đạt trên 320 triệu USD.





Đại sứ Na Uy Hilde Solbakken phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Việt Đức - TTXVN

Theo Thứ trưởng, hành trình 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Na Uy là "một hành trình hơn nửa thế kỷ được vun đắp bằng lòng tin, sự chân thành và khát vọng chung về hòa bình và phát triển".



Đánh giá về quan hệ song phương hiện tại, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định tình hữu nghị hai nước không ngừng được vun đắp bằng sự tin cậy chính trị và những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể.



Việc ký kết Biên bản ghi nhớ về quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh Việt Nam - Na Uy vào tháng 4 năm nay đã tạo động lực mới cho hợp tác trong lĩnh vực kinh tế biển, năng lượng tái tạo và ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Na Uy trong ASEAN, trong khi cả hai bên đang tích cực nỗ lực hướng tới việc sớm hoàn thành Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA), điều này sẽ tạo nền tảng pháp lý vững chắc hơn và động lực mới cho thương mại-đầu tư song phương.



Trong tương lai, Việt Nam mong muốn hợp tác với Na Uy để xây dựng các khuôn khổ hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực có tiềm năng lớn và tầm quan trọng to lớn đối với sự phát triển tương lai của hai nước, như kinh tế biển, chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam tiếp tục hoan nghênh các doanh nghiệp, tập đoàn và quỹ đầu tư Na Uy mở rộng hợp tác và hiện diện tại Việt Nam, qua đó góp phần hiện thực hóa các định hướng chiến lược chung thành các dự án cụ thể và thiết thực, mang lại lợi ích hữu hình cho doanh nghiệp và người dân hai nước.



Mượn câu nói nổi tiếng của nhà thám hiểm huyền thoại Na Uy Fridtjof Nansen: "Việc khó chỉ cần thêm một chút thời gian; điều tưởng như không thể chỉ cần lâu hơn một chút", Thứ trưởng ngợi ca sự tương đồng của hai dân tộc kiên cường trong nỗ lực vượt qua sóng gió lịch sử và chinh phục thiên nhiên khắc nghiệt để kiến tạo cuộc sống thịnh vượng.



Tại buổi lễ, Đại sứ Na Uy Hilde Solbakken đã chia sẻ về ý nghĩa sâu sắc của bản Hiến pháp 212 năm tuổi của Na Uy. Ra đời năm 1814, bản Hiến pháp không chỉ thể hiện khát vọng độc lập mà còn đặt nền móng cho nền dân chủ với các nguyên tắc cốt lõi về phân quyền, thượng tôn pháp luật và tôn trọng quyền con người - những giá trị vẫn tiếp tục là kim chỉ nam cho xã hội Na Uy hiện đại.



Đại sứ khẳng định quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1971 là sự thể hiện cam kết của Na Uy đối với phẩm giá con người, hòa bình và tinh thần đoàn kết.



Đại sứ nhấn mạnh: "Trong bối cảnh các cuộc xung đột và căng thẳng gia tăng tại nhiều khu vực trên thế giới, tác động đến sự ổn định, thương mại và an ninh năng lượng toàn cầu, những mối quan hệ đối tác lâu dài, được xây dựng trên nền tảng lòng tin và các giá trị chung, trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trải qua 55 năm hợp tác và phát triển, mối quan hệ giữa hai nước Na Uy và Việt Nam không ngừng phát triển - từ việc ủng hộ và đoàn kết với nhau trong những thời khắc khó khăn đến một mối quan hệ đối tác toàn diện và hướng tới tương lai, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và những lợi ích chung về thương mại, phát triển bền vững và quản trị toàn cầu".



Điểm lại những bước tiến trong 4 năm nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ đánh giá cao dấu mốc ký kết Bản ghi nhớ quan hệ Đối tác Chiến lược xanh vào tháng 4 vừa qua, tạo khuôn khổ để hai nước tăng cường hợp tác trong các nỗ lực chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển bền vững./.