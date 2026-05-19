Việt Nam - Bulgaria mở rộng hợp tác tại các địa phương trọng điểm

Tại thành phố Shumen, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã tham dự các hoạt động kỷ niệm Ngày Shumen do chính quyền địa phương tổ chức và có các cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố.



Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt và ông Hristo Hristov, Thị trưởng thành phố Shumen. Ảnh: TTXVN phát

Trao đổi với Thị trưởng Hristo Hristov, Đại sứ đánh giá cao vai trò của Shumen là một trung tâm lịch sử, văn hóa và công nghiệp quan trọng của Bulgaria, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược với Bulgaria. Đại sứ bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, sản xuất thực phẩm, du lịch văn hóa và kết nối doanh nghiệp. Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria sẵn sàng đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước.



Về phần mình, Thị trưởng Hristo Hristov cho biết Shumen đang ưu tiên phát triển công nghiệp, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch văn hóa, đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực.



Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt thăm nhà máy Alcoma. Ảnh: TTXVN phát

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt cũng đã thăm Khu công nghiệp Shumen, một số doanh nghiệp lớn của địa phương và cơ sở sản xuất của Unifood Bulgaria do doanh nhân người Việt sáng lập.



Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt chúc mừng Đô đốc Kalin Kalinov - Hiệu trưởng Học viện Hải quân Nikola Vaptsarov. - Ảnh: TTXVN phát

Tiếp đó, từ ngày 13-14/5, Đại sứ đã thăm và làm việc tại thành phố cảng Varna. Tại buổi làm việc với Phó Thị trưởng Snejana Apostolova, Đại sứ đánh giá cao vai trò của Varna là trung tâm kinh tế, cảng biển và du lịch quan trọng của Bulgaria cũng như cửa ngõ giao thương chiến lược tại khu vực Biển Đen.



Đại sứ cho rằng quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Bulgaria mở ra nhiều dư địa hợp tác mới trong các lĩnh vực logistics, vận tải biển, khai thác cảng, công nghệ thông tin, giáo dục - đào tạo và du lịch biển. Đại sứ đề xuất tăng cường kết nối giữa Varna với các địa phương ven biển của Việt Nam như Hải Phòng và Đà Nẵng, đồng thời thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực và quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam tại Bulgaria.



Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt cùng đoàn công tác tại trong chuyến thăm công ty Ficosota. Ảnh: TTXVN phát

Phó Thị trưởng Snejana Apostolova khẳng định chính quyền thành phố Varna coi trọng hợp tác với các đối tác châu Á, trong đó có Việt Nam, đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kết nối doanh nghiệp, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa hai nước./.