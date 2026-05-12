Văn hóa Việt Nam thu hút tại hội chợ ASEAN ở Hy Lạp

Đại sứ các nước ASEAN cùng Đại sứ các nước có gian hàng tham dự Hội chợ từ thiện ASEAN Plus Friends Bazaar ở Athens (Hy Lạp). Ảnh: TTXVN phát

Tham dự sự kiện năm nay có đại diện nhiều nước ASEAN gồm Việt Nam, Indonesia, Philippines và Thái Lan, cùng các đối tác và bạn bè của ASEAN như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pakistan và Bangladesh cùng Văn phòng Lãnh sự danh dự Malaysia tại Hy Lạp và Hội đồng Kinh doanh Hy Lạp - ASEAN.

Hội chợ được tổ chức nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa ASEAN và Hy Lạp, quảng bá hình ảnh ASEAN tại nước sở tại, đồng thời hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Hy Lạp.

Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ từ thiện ASEAN Plus Friends Bazaar, với nhiều sản phẩm thương hiệu quốc gia và ẩm thực truyền thống, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân sở tại và bạn bè quốc tế. Ảnh: TTXVN phát



Chủ tịch tổ chức từ thiện “Những người bạn của trẻ em” của Hy Lạp đã cảm ơn các nước ASEAN đã trong 4 năm qua đã tham gia nhiều hoạt động ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại nước này, trong đó Hội chợ từ thiện ASEAN là một hoạt động vô cùng có ý nghĩa.

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, gian hàng Việt Nam với các sản phẩm thương hiệu quốc gia và ẩm thực truyền thống đã thu hút đông đảo khách tham quan. Đặc biệt, tiết mục biểu diễn đàn tỳ bà của nghệ sĩ trẻ Nguyễn Dương Thái nhận được nhiều đánh giá tích cực, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế và giúp không khí Hội chợ thêm phần sôi động./.