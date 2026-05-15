Tuổi trẻ Khánh Hòa ra quân tình nguyện hè, thiết thực kỷ niệm ngày sinh của Bác

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN



Tại lễ báo công, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa Huỳnh Hữu Phúc đã báo cáo lên Bác những kết quả nổi bật của phong trào thanh, thiếu nhi. Theo đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống tiếp tục đổi mới về cả nội dung và phương thức, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên. Việc ứng dụng công nghệ số được tuổi trẻ đẩy mạnh. Các cuộc vận động, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa sâu rộng, tạo động lực để tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.



Trong năm 2025 và quý I/2026, toàn tỉnh có 315 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp; có 10 đồng chí được tuyên dương, đoạt các giải thưởng của Trung ương Đoàn; 25 tập thể và 38 cá nhân được tuyên dương là điển hình tiên tiến Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020 - 2025; 95 cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu được trao giải thưởng 26/3 nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn. Tuổi trẻ toàn tỉnh đã triển khai hơn 530 công trình thanh niên các cấp với tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng.



Trước anh linh của Bác Hồ, tuổi trẻ Khánh Hòa tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn; không ngừng học tập, lao động, rèn luyện; nêu cao tinh thần tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo, xung kích, tình nguyện; qua đó, góp sức trẻ xây dựng quê hương Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.



Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa cho biết, ngay sau lễ báo công, các đội hình thanh niên tình nguyện sẽ đồng loạt triển khai nhiều hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Trọng tâm là các hoạt động tình nguyện hè gắn với các hoạt động bình dân học vụ số, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn… ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo.



Ngoài ra, tuổi trẻ Khánh Hòa còn tham gia các hoạt động ở các địa bàn ngoài tỉnh theo đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030” của Trung ương Đoàn. Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết và khát vọng cống hiến, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên Khánh Hòa tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, xung kích đi đầu trong những việc mới, việc khó; góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Khánh Hòa sống trách nhiệm, nhân ái, nghĩa tình và hành động vì cộng đồng.



Dịp này, Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã trao 20 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng bảng công trình “Số hóa Tượng đài Bác Hồ” cho địa phương./.