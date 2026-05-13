Tự hào khi được nhập quốc tịch Việt Nam, tích cực đóng góp cho thể thao nước nhà

Hai cầu thủ Việt kiều là Ngô Đăng Khoa và Lê Giang Patrik, hiện thi đấu cho CLB Công an TP. Hồ Chí Minh, nhận quốc tịch Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Lê Giang Patrik sinh năm 1992, trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu, thi đấu tại Việt Nam từ năm 2023 và hiện là thủ môn chủ lực của Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Với chiều cao 1m88 cùng kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp, cầu thủ này được đánh giá có tiềm năng đóng góp lâu dài cho bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, Khoa Ngô, sinh năm 2006, gia nhập đội bóng từ tháng 1/2026, nổi bật với tốc độ, kỹ thuật và khả năng tấn công. Mùa giải 2025 - 2026, cầu thủ trẻ này đã ghi 4 bàn thắng tại V-League và Cúp quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Vũ chúc mừng hai cầu thủ chính thức trở thành công dân Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh, việc được nhập quốc tịch Việt Nam không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của mỗi cá nhân và gia đình mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi trở thành công dân của một quốc gia giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, luôn coi trọng các giá trị nhân văn.

Theo ông Nguyễn Văn Vũ, việc các cầu thủ lựa chọn Việt Nam là nơi sinh sống, làm việc và gắn bó lâu dài thể hiện tình cảm, sự tin tưởng cũng như mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Ông bày tỏ tin tưởng, các công dân mới tiếp tục nỗ lực hòa nhập cộng đồng, phát huy năng lực chuyên môn, đóng góp tích cực cho thể thao nước nhà và trở thành cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Cầu thủ Lê Giang Patrik bày tỏ xúc động khi chính thức trở thành công dân Việt Nam sau nhiều năm chờ đợi, đồng thời khẳng định mong muốn được cống hiến cho bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.

Việc hai cầu thủ Việt kiều nhận quốc tịch Việt Nam tiếp tục cho thấy xu hướng nhiều câu lạc bộ trong nước chủ động tìm kiếm, đào tạo và tạo điều kiện để các cầu thủ gốc Việt trở về thi đấu chuyên nghiệp. Những năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã có thêm nhiều cầu thủ Việt kiều chất lượng như Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm hay Cao Pendant Quang Vinh, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng thêm lựa chọn cho các đội tuyển quốc gia./.