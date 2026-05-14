Triển lãm Sách Khoa học và Công nghệ 2026: Lan tỏa tri thức kiến tạo quốc gia số

Triển lãm được tổ chức từ ngày 14-15/5, tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông theo mô hình kết hợp sách - dữ liệu - công nghệ - trải nghiệm tương tác nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong môi trường số; thúc đẩy phổ biến tri thức khoa học và công nghệ; tăng cường kết nối hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế số, xã hội số.

Tại sự kiện, ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin, Thống kê đã công bố việc bổ sung Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vào danh sách các đơn vị thụ hưởng cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế ScienceDirect. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường kết nối tri thức khoa học toàn cầu với hệ sinh thái nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Theo ông Trần Đắc Hiến, trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực cốt lõi của tăng trưởng quốc gia, khả năng tiếp cận các nguồn tri thức khoa học quốc tế chất lượng cao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các cơ sở nghiên cứu và đào tạo đại học. Việc khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu khoa học không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu, công bố quốc tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

Đại diện Học viện Công nghệ Bưu chính, Viễn thông nhận chứng nhận kết nối chính thức với cơ sở dữ liệu học thuật hàng đầu thế giới ScienceDirect. Ảnh: Thu Phương-TTXVN

Nhằm tăng cường hiệu quả khai thác các nguồn tin khoa học và công nghệ do Nhà nước đầu tư, trên cơ sở nguồn kinh phí bổ sung tập trung cơ sở dữ liệu ScienceDirect được giữ ổn định, Cục Thông tin, Thống kê đã chủ động làm việc, đàm phán với nhà cung cấp nhằm mở rộng phạm vi thụ hưởng trong điều kiện ngân sách còn hạn chế. Kết quả là trong năm 2026, bên cạnh các đơn vị thụ hưởng trọng điểm là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Thái Nguyên và Đại học Bách khoa Hà Nội, Cục Thông tin, Thống kê đã đàm phán thành công để bổ sung Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trở thành thành viên mới của Liên hợp khai thác ScienceDirect mà không phát sinh thêm kinh phí. Đây không chỉ là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ giữa các bên, mà còn thể hiện định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng một hệ sinh thái tri thức mở, chia sẻ và kết nối giữa các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo trong cả nước.

Chia sẻ tại sự kiện, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hoài Bắc cho biết, Học viện là cơ sở giáo dục đại học có uy tín, có thế mạnh trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, kỹ thuật, chuyển đổi số và kinh tế số. Theo dữ liệu Scopus hiện nay, Học viện đã có khoảng 1.878 công bố quốc tế với 719 tác giả tham gia nghiên cứu; trong đó, các lĩnh vực nổi bật gồm Khoa học máy tính với khoảng 1.290 công bố, Kỹ thuật với khoảng 819 công bố và Toán học khoảng 477 công bố. Những con số trên cho thấy năng lực nghiên cứu đang phát triển mạnh mẽ của Học viện trong các lĩnh vực công nghệ lõi và chuyển đổi số.

Trong bối cảnh cạnh tranh học thuật và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, Học viện Bưu chính Viễn thông tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, mở rộng hợp tác quốc tế và gia tăng các công bố khoa học có chất lượng cao. Việc được tiếp cận trực tiếp với nguồn cơ sở dữ liệu ScienceDirect, một trong những cơ sở dữ liệu khoa học hàng đầu thế giới với hàng nghìn tạp chí quốc tế uy tín, sẽ tạo điều kiện quan trọng để đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và sinh viên của Học viện tiếp cận nhanh hơn với các xu hướng nghiên cứu mới, nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy công bố quốc tế và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh.

Triển lãm sách Khoa học và Công nghệ năm 2026 có nhiều không gian chuyên đề và hoạt động trải nghiệm. Theo đó, Không gian “Hành trình tri thức khoa học và công nghệ” giới thiệu các ấn phẩm khoa học tiêu biểu theo tiến trình phát triển của tri thức - từ tài liệu in truyền thống đến các nguồn tài nguyên số và cơ sở dữ liệu học thuật; tái hiện hành trình hình thành, lưu giữ và lan tỏa tri thức khoa học và công nghệ qua các giai đoạn phát triển.

Không gian trình diễn và trải nghiệm công nghệ giới thiệu các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR), Robot, STEM và các giải pháp chuyển đổi số do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phát triển. Khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm các ứng dụng công nghệ mới và xu hướng công nghệ số đang định hình tương lai.

Không gian tài nguyên số giới thiệu hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học trong nước và quốc tế do Cục Thông tin, Thống kê cung cấp cho cộng đồng nghiên cứu và đào tạo. Bạn đọc có cơ hội tiếp cận các nguồn tri thức khoa học quốc tế uy tín như ScienceDirect, SpringerNature, IEEE, ProQuest, SAGE…

Không gian trưng bày của các nhà xuất bản khoa học và công nghệ giới thiệu nhiều ấn phẩm chuyên ngành có giá trị học thuật và thực tiễn, góp phần phổ biến tri thức khoa học, công nghệ và thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động có ý nghĩa đã diễn ra và nhận được sự quan tâm, tương tác của đông đảo độc giả yêu thích sách và các sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông như: Ra mắt tủ sách “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, trao tặng sách, tham quan các không gian triển lãm và giao lưu với các đơn vị tham gia trưng bày; tọa đàm giới thiệu sách của Nhà xuất bản Khoa học, Công nghệ và Truyền thông; chương trình mini game “Vòng quay tri thức” với nội dung tìm hiểu về khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và văn hóa đọc; các hoạt động giao lưu, trải nghiệm STEM và công nghệ số; hoạt động khám phá tài nguyên số và cơ sở dữ liệu khoa học./.