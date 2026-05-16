Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung (giữa), Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Sang Gil (trái) và Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Đỗ Sinh – PV TTXVN

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Bình Nhưỡng, nhân chuyến thăm Triều Tiên của đồng chí Lê Hoài Trung, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên tổ chức Triển lãm ảnh về quan hệ Việt Nam – Triều Tiên. Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Sang Gil cùng đông đảo bạn bè Triều Tiên.

Tại triển lãm, người xem xúc động trước những bức hình lịch sử của gần 70 năm về trước, khi Chủ tịch Kim Nhật Thành trực tiếp đến sân bay quốc tế Sunan đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Triều Tiên từ ngày 8-12/7/1957. Đáp lại, Chủ tịch Kim Nhật Thành đã tới thăm Việt Nam từ ngày 27/11 – 3/12/1958. Triển lãm cũng giới thiệu những bức ảnh về hoạt động của hai nhà lãnh tụ vĩ đại của hai nước trong hai chuyến thăm thắm tình bè bạn thân thiết thủy chung.

Các đại biểu dự sự kiện xem bức ảnh Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh - những người đặt nền móng xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên. Ảnh: Đỗ Sinh – PV TTXVN

Trong suốt chiều dài lịch sử, mối quan hệ hữu nghị gắn bó giữa hai nước được thiết lập từ năm 1950 không ngừng được vun đắp và phát triển. Nhiều nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Triều Tiên đã tiến hành thăm hỏi lẫn nhau. Triển lãm ảnh đã ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi Tổng Bí thư Kim Jong Il chào đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới thăm Triều Tiên ngày 16/10/2007, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng Chủ tịch Kim Jong Un thăm Việt Nam ngày 1/3/2019.

Triển lãm cũng giới thiệu nhiều hình ảnh về chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 10/2025.

Các đại biểu xem Triển lãm ảnh. Ảnh: Đỗ Sinh – PV TTXVN

Như lời khẳng định của lãnh đạo cấp cao Triều Tiên trong các cuộc làm việc với đồng chí Đặc phái viên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước Triều Tiên là mở rộng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp có lịch sử lâu đời giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa… theo tinh thần thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được tại Bình Nhưỡng tháng 10/2025; mong muốn hai bên nỗ lực củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, đưa quan hệ song phương phát triển bền vững. Cuộc triển lãm ảnh về quan hệ Việt Nam – Triều Tiên do đó góp phần khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Cùng ngày, nhiều cơ quan truyền thông Hàn Quốc như hãng tin Yonhap cũng đưa nhiều thông tin về các hoạt động ngoại giao giữa Việt Nam và Triều Tiên.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, giới quan sát Hàn Quốc nhận định, động thái này cho thấy Triều Tiên rất coi trọng quan hệ với Việt Nam trong bối cảnh tăng cường mở rộng hoạt động đối ngoại. Đồng thời, các chuyên gia đánh giá Việt Nam có thể đóng vai trò cầu nối ngoại giao quan trọng trong quan hệ liên Triều thời gian tới, đặc biệt sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung thăm cấp nhà nước tới Việt Nam hồi tháng trước./.