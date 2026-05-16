Trao trả 33 công dân Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam cho cơ quan chức năng Trung Quốc

Trao trả các công dân Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam cho cơ quan chức năng Trung Quốc.

Ngày 15/5, Trạm Biên phòng cửa khẩu Bắc Luân 2 - Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Quảng Ninh trao trả 33 đối tượng người Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam cho cơ quan chức năng Trung Quốc.

Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, lập hồ sơ xử lý theo quy định; đồng thời các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh hoàn tất thủ tục trao trả các trường hợp đủ điều kiện theo đúng quy định pháp luật.

Qua xác minh, các đối tượng trên đã vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam về nhập cảnh trái phép và cư trú bất hợp pháp tại Việt Nam. Việc bàn giao được thực hiện an toàn, đúng quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh; không tiếp tay, môi giới, chứa chấp hoặc sử dụng lao động nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp. Mọi hành vi tổ chức, môi giới hoặc giúp sức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép hay sử dụng lao động nước ngoài trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.