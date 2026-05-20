Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Tới dự và chủ trì phiên họp có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Tổ phó Thường trực Tổ Biên tập và Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập.



Phát biểu khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh phiên họp là sự thể hiện tinh thần khẩn trương, cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Tổng kết và gợi mở một số định hướng, nội dung tập trung thảo luận, góp ý.



Đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Hội đồng Trung ương, thành viên Tổ Biên tập phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Tại phiên họp, các đại biểu tham dự đồng tình với dự thảo các văn bản, tài liệu được chuẩn bị tại phiên họp, khẳng định đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, thống nhất; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến sôi nổi, khoa học, thực chất, tập trung vào một số nội dung. Theo đó, về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, các ý kiến phát biểu khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, quy luật vận động, phát triển, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và tầm nhìn, định hướng Đảng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tới (2030-2130).



Các đại biểu cũng thảo luận về tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh, nhấn mạnh một số vấn đề lý luận, thực tiễn quan trọng, cấp thiết qua 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và định hướng bổ sung, phát triển Cương lĩnh phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.



Về tổ chức thực hiện tổng kết, các ý kiến đề nghị quá trình tổng kết cần toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; kế thừa những kết quả các lần tổng kết trước đây; thành viên Tổ Biên tập được cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện nhiệm vụ...

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Tổng kết. Trong quá trình tổng kết, cần sử dụng phù hợp cách tiếp cận tổng kết lịch sử và tổng kết những vấn đề lý luận, thực tiễn. Các thành viên Tổ Biên tập cần có tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, bảo mật thông tin và tránh sa vào các vấn đề thuộc chuyên ngành cụ thể; coi trọng tập hợp rộng rãi mọi lực lượng, huy động các chuyên gia tham gia tổng kết. Trong quá trình tổng kết, coi trọng phương pháp tổng kết mới, hiện đại, liên ngành...