Cắt băng khánh thành Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa tỉnh Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN



Theo đó, tỉnh Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên thiết lập mối quan hệ chặt chẽ và toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn và chiến lược phát triển của tỉnh. Trong đó, hai bên kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay; phát huy tiềm năng, thế mạnh của Đại học Thái Nguyên trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách; phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ đổi mới sáng tạo phục vụ sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Thái Nguyên.



Tại chương trình, tỉnh Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên chính thức khánh thành, ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo Vùng. Trung tâm được tổ chức và vận hành theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đại học Thái Nguyên, thực hiện các nhiệm vụ của Đại học Thái Nguyên, của UBND tỉnh Thái Nguyên giao theo kế hoạch của Chính phủ, tỉnh Thái Nguyên. Trung tâm Đổi mới sáng tạo Vùng phát huy tối đa lợi thế về nguồn lực khoa học - công nghệ, đội ngũ chuyên gia và mạng lưới hợp tác của Đại học Thái Nguyên nhằm kết nối tri thức, công nghệ và nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển giao công nghệ. Trung tâm đóng vai trò kết nối thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh...; qua đó, góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững cho tỉnh Thái Nguyên và vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ.



Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cho biết, tỉnh xác định mô hình liên kết “Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp” là định hướng xuyên suốt trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực. Trong đó, các nhiệm vụ nghiên cứu phải gắn chặt với yêu cầu thực tiễn, xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp và địa phương; có sự định hướng, đặt hàng của Nhà nước và sự tham gia chủ động của Đại học Thái Nguyên trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.





Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, hai bên sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: thực hiện thắng lợi các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tri thức, tập trung hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư và tạo động lực phát triển mới cho tỉnh; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển giáo dục và đào tạo"; xây dựng Đại học Thái Nguyên trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo chất lượng cao của vùng...



Ông Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh với Đại học Thái Nguyên là sự cam kết cùng nhau kiến tạo mô hình phát triển mới dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, dữ liệu và nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời để hiện thực hóa các nhiệm vụ địa phương đặc biệt quan tâm như: xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Vùng, Trung tâm Tính toán Thái Nguyên và phát triển Khu Công nghệ thông tin tập trung Yên Bình trở thành đô thị công nghệ số hiện đại, xanh, thông minh.../.