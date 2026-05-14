Thúc đẩy lượng khách du lịch giữa Việt Nam - Trung Quốc

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội Trương Đức Sơn chia sẻ, trong chương trình lần này, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội cùng phía Bách Sắc (Quảng Tây, Trung Quốc) mang đến Hà Nội những nét đặc sắc của văn hóa dân tộc Choang, giới thiệu những chương trình du lịch tại “các điểm đến lịch sử cách mạng” và hương trà sinh thái Trung Quốc. Với 4 không gian gồm: “Khu giao lưu Trà vận”, “Khu trải nghiệm Di sản văn hóa phi vật thể”, “Khu Trưng bày văn hóa – du lịch” và “Khu thưởng thức hương vị Quảng Tây”, chương trình mang đến nhiều trải nghiệm chân thực và sinh động về vẻ đẹp văn hóa, con người và sức sống của vùng đất Bách Sắc, qua đó góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch giữa nhân dân hai quốc gia.

Trình diễn, giới thiệu cách pha trà tại chương trình “Trà hài hòa Thế giới - Nhã tập 2026”. Ảnh: Ngọc Bích - TTXVN

Theo thống kê của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong nhiều năm, Trung Quốc luôn là thị trường khách du lịch lớn nhất đến Việt Nam. Năm 2025, hơn 5,28 triệu lượt khách Trung Quốc đại lục đã đến Việt Nam, chiếm 25% tổng thị phần khách quốc tế. Trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 1,85 triệu lượt khách Trung Quốc đại lục (trên tổng 8,8 triệu lượt khách quốc tế).

Riêng tại Hà Nội, năm 2025, thành phố đã đón hơn 601.600 lượt khách du lịch Trung Quốc, tăng 33,6% so với năm 2024, chiếm khoảng 11% tổng lượng khách quốc tế đến Hà Nội. Trong 4 tháng đầu năm 2026, lượng khách Trung Quốc đến Hà Nội là hơn 272.500 lượt, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội đánh giá, những con số tích cực này cho thấy dư địa hợp tác và trao đổi khách du lịch giữa Hà Nội với các địa phương của Trung Quốc còn rất lớn; đồng thời khẳng định sự hấp dẫn của Hà Nội đối với du khách Trung Quốc. Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội bày tỏ, Hà Nội mong muốn tăng cường kết nối, hợp tác với các địa phương của Trung Quốc nhằm phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, mở rộng trao đổi khách du lịch, đồng thời tạo điều kiện để người dân hai nước có thêm nhiều cơ hội giao lưu văn hóa, tìm hiểu lịch sử, con người và những giá trị truyền thống đặc sắc của mỗi quốc gia.

Tiết mục giới thiệu văn hóa, du lịch với chủ đề “Gặp gỡ Quảng Tây (Bách Sắc)”. Ảnh: Ngọc Bích - TTXVN

Theo các chuyên gia du lịch, những yếu tố chính giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho khách Trung Quốc là: Mức chi phí sinh hoạt; dịch vụ du lịch rẻ; nhiều bãi biển đẹp; văn hóa phong phú và ẩm thực hấp dẫn. Ở chiều ngược lại, các vùng du lịch ven các cửa khẩu của Trung Quốc với đa dạng điểm đến, chi phí linh hoạt cũng được du khách Việt Nam lựa chọn. Ngoài ra, thời gian qua Việt Nam và Trung Quốc có nhiều thay đổi về chính sách visa đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho du khách hai bên tăng cường hợp tác, giao lưu văn hóa, phát triển du lịch.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt cho biết, so với các quốc gia Đông Nam Á như: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam có lợi thế gần Trung Quốc nhất. Do đó, khách nhập cảnh giữa hai quốc gia ngoài đường bay và biển còn có đường bộ, vừa thuận tiện vừa ít tốn chi phí. Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt Phạm Anh Vũ chia sẻ, tại Việt Nam, khách Trung Quốc chủ yếu đến các điểm có biển và nhiều khu nghỉ cao cấp như: Đà Nẵng, Nha Trang Phú Quốc. Bên cạnh đó, các tour khám phá văn hóa, lịch sử Việt Nam tại Hà Nội, Huế cũng thu hút rất đông khách Trung Quốc./.