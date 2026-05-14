Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an thành phố Hải Phòng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tới dự và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an thành phố Hải Phòng vì đã có các thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2015 đến 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gắn Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lên Cờ truyền thống của Công an thành phố Hải Phòng. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, thành phố Hải Phòng và một số địa phương; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân gia đình liệt sỹ công an nhân dân và một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an.

*Xây dựng vững chắc thế trận an ninh trật tự mới

Ra đời trong Cách mạng tháng Tám lịch sử vĩ đại, hơn 80 năm qua dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ kính yêu; sự chỉ đạo của Bộ Công an, của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân; sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể quần chúng, Công an thành phố Hải Phòng (trước là Công an tỉnh Hải Dương và Công an thành phố Hải Phòng) đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt, luôn nêu cao tinh thần cách mạng liên tục chiến đấu ngoan cường, quả cảm, lập nhiều thành tích chiến công to lớn, được Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Giai đoạn 2015 - 2025, trên trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm, với phương châm “Lấy phòng ngừa làm chính; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với tấn công truy quét, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc rễ các loại tội phạm”, Công an thành phố đã điều tra, khám phá thành công 12.645 vụ, tỉ lệ điều tra đạt trên 80%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%, điều tra thành công nhiều chuyên án đặc biệt lớn, phức tạp, chưa có tiền lệ, tạo tiếng vang cả nước.

Ghi nhận thành tích chiến công đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Công an thành phố Hải Phòng cũ (năm 2014) và Công an tỉnh Hải Dương cũ (năm 2015) đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày 17/4/2026, Công an thành phố Hải Phòng được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giai đoạn 2015 - 2025, đánh dấu bước trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc và là một mốc son mới trong lịch sử hào hùng của lực lượng Công an thành phố Cảng “trung dũng - quyết thắng”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và địa phương; đại biểu, khách quý; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hải Phòng, cùng toàn thể nhân dân lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng chỉ rõ, Hải Phòng là vùng đất địa linh nhân kiệt, hội tụ khí phách của thành phố Cảng anh hùng và chiều sâu văn hiến của xứ Đông. Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hải Phòng luôn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Từ mạch nguồn truyền thống ấy, lực lượng Công an Hải Phòng đã ra đời, chiến đấu và trưởng thành, gắn liền với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển đất nước. Hơn 80 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hải Phòng luôn tuyệt đối trung thành, đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá, những năm gần đây, Công an Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới tư duy, phương pháp công tác, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số, triển khai hiệu quả Đề án 06, góp phần xây dựng Thành phố trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại.

*Tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Công an thành phố Hải Phòng vinh dự đón nhận hôm nay không chỉ là niềm tự hào của riêng lực lượng Công an thành phố; mà còn là niềm vinh dự to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng. Đây là sự kết tinh của lòng trung thành, trí tuệ, bản lĩnh và những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những chiến công, thành tích xuất sắc của Công an thành phố Hải Phòng trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Thủ tướng chỉ rõ, đất nước đang bước vào giai đoạn mới với khí thế mới, tầm nhìn mới, trong đó nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thủ tướng cho rằng để phát triển nhanh, bền vững, yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị, trật tự đặt ra càng cao, càng khó khăn, phức tạp; càng hội nhập sâu, nguy cơ, thách thức càng đa dạng; càng mở rộng không gian phát triển, nhiệm vụ bảo đảm an ninh càng nặng nề.

Nhấn mạnh thành phố Hải Phòng là địa bàn chiến lược, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh, hội nhập quốc tế cao; có nhiều tuyến giao thông huyết mạch, tập trung cao các hoạt động kinh tế, giao thương, Thủ tướng lưu ý việc dòng người, dòng hàng hóa, dòng vốn, dòng dữ liệu, dòng công nghệ đi qua Hải Phòng ngày càng lớn, đòi hỏi công tác dự báo phải chính xác, tham mưu phải kịp thời, quản lý chặt chẽ, xử lý phải hiệu quả. Giữ vững an ninh không chỉ là giữ gìn bình yên cho cuộc sống, mà còn là bảo đảm an toàn cho một cửa ngõ chiến lược, giữ nhịp phát triển cho khu vực và cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà cho lực lượng Công an thành phố Hải Phòng. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Để Hải Phòng xứng tầm với vị thế mới, ngày càng có đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của khu vực và cả nước, Thủ tướng nhấn mạnh, Công an thành phố Hải Phòng cần tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; là điểm tựa bình yên của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động và du khách; tiên phong kiến tạo môi trường an toàn, ổn định, minh bạch.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng đề nghị Công an thành phố Hải Phòng thực hiện tốt nhiệm vụ cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; các định hướng, chiến lược phát triển đất nước, thành phố Hải Phòng; quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng; lấy phục vụ phát triển và nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Thủ tướng yêu cầu bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược; nhận diện sớm nguy cơ; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Hải Phòng là cửa ngõ lớn ra biển của miền Bắc, là đầu mối logistics, công nghiệp, thương mại quốc tế, vì vậy khi phát sinh vấn đề về an ninh có thể tác động trực tiếp đến chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, môi trường đầu tư và hình ảnh quốc gia.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, Công an thành phố Hải Phòng cần đổi mới tư duy, nâng tầm công tác dự báo, tham mưu chiến lược; gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ với kiến tạo phát triển. An ninh phải đi trước một bước, đồng hành với phát triển, mở đường cho phát triển và bảo vệ thành quả phát triển. Công an không chỉ phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm, mà phải chủ động kiến nghị hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đấu tranh hiệu quả hơn nữa với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm môi trường, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo, mua bán người, tín dụng đen, tội phạm liên quan hoạt động logistics, thương mại điện tử, dòng vốn đầu tư.

Thủ tướng lưu ý thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào mọi mặt công tác Công an; bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu phục vụ quản trị; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến để thủ tục hành chính nhanh hơn, minh bạch hơn, thuận tiện hơn, để người dân thấy rõ tinh thần phục vụ của lực lượng Công an thành phố. Mặt khác, Hải Phòng phải chăm lo xây dựng lực lượng Công an thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thích ứng nhanh với yêu cầu quản trị an ninh trong kỷ nguyên số; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái trong nội bộ; không để làm tổn hại đến danh dự, uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, với truyền thống anh hùng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm cao, Công an thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công mới, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; vì sự phát triển phồn vinh, văn minh, hiện đại của thành phố Hải Phòng, của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao bức tượng "Bác Hồ về thăm quê" - quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Công an thành phố Hải Phòng./.