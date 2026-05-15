Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Viêng Chăn (Lào) đẩy mạnh hợp tác giai đoạn 2026-2030

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh (phải) và ông Atsaphangthong Siphandone (trái), Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Vientiane, trao tặng quà đối ngoại . Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Theo Thỏa thuận đã được đại diện lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Chính quyền Thủ đô Viêng Chăn ký kết, giai đoạn 2026-2030, hai bên sẽ tập trung tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chính trị- ngoại giao, an ninh- quốc phòng, pháp chế- tư pháp, kinh tế, giáo dục, văn hóa - xã hội, hợp tác giữa các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, hỗ trợ phát triển…



Trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao, hai bên thống nhất duy trì việc trao đổi đoàn đại biểu và tăng cường liên hệ, hợp tác cấp cao; đồng thời khuyến khích các cơ quan, sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương và đơn vị sự nghiệp của hai bên chủ động tổ chức trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, ký kết và triển khai các nội dung hợp tác; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, trong khuôn khổ "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2027".



Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà (phải) và ông Phokham Xayyasone (trái), Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền Thủ đô Vientiane (Lào) ký Biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Hai bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế – xã hội; tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa HĐND Thành phố Hồ Chí Minh và HĐND Thủ đô Viêng Chăn trong công tác xây dựng văn bản dưới luật, hoạt động giám sát và quyết định các nội dung quan trọng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ của hai địa phương…



Về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin về cơ hội đầu tư và định hướng, chính sách phát triển nhằm thu hút đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Viêng Chăn; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai bên giao lưu, kết nối, tìm kiếm đối tác tiềm năng trên nhiều lĩnh vực thông qua các hình thức với trọng tâm hợp tác tập trung vào các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, chế biến nông sản và xúc tiến chuyển giao công nghệ…



Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Minh và ông Atsaphangthong Siphandone đã tổng kết, điểm lại những thành quả nổi bật trong hợp tác song phương thời gian qua; cho rằng việc triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Chính quyền Thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2021 - 2025 đã có nhiều kết quả tích cực.

Đáng chú ý, hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao giữa hai địa phương diễn ra thường xuyên, góp phần củng cố tin cậy chính trị và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai thành phố; một số dự án trọng điểm như mô hình nuôi bò tại Thủ đô Viêng Chăn, dự án “Gia đình Việt với sinh viên Lào” tại Thành phố Hồ Chí Minh; hợp tác giữa các sở, ngành, tổ chức chính trị-xã hội của hai địa phương đã được triển khai hiệu quả và thực chất.



Lãnh đạo hai đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh và đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn cùng khẳng định sự quan tâm, mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương; cho rằng, Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 hôm nay là dấu mốc quan trọng, tạo khuôn khổ mới để Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Bản ghi nhớ lần này không chỉ kế thừa các kết quả hợp tác đã đạt được, mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi bên trong giai đoạn mới.



Ông Võ Văn Minh và ông Atsaphangthong Siphandone khẳng định, lãnh đạo hai địa phương sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, triển khai hiệu quả Biên bản hợp tác thành các chương trình hành động, dự án hợp tác cụ thể giữa hai bên, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai địa phương; củng cố, phát triển mối quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Viêng Chăn ngày càng thực chất, bền vững và hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.