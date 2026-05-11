Tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Việt Khánh, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai với chủ đề "Đoàn kết, thi đua đổi mới, sáng tạo lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp".



Đợt thi đua nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Các hoạt động được triển khai linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.



Đến nay, toàn tỉnh triển khai trên 121 công trình, phần việc, với tổng kinh phí hơn 52,4 tỷ đồng. Trong đó, tập trung hỗ trợ hộ người nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng nhà Đại đoàn kết; nhà lưu trú học sinh, điểm trường; nâng cấp đường giao thông nông thôn; xây dựng tuyến đèn năng lượng mặt trời; trồng hoa trên các trục đường nông thôn mới; tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026…

Lễ khởi công xây dựng nhà lưu trú học sinh và các hạng mục phụ trợ tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nấm Dẩn. Ảnh: TTXVN phát

Đến nay, toàn tỉnh có 62 công trình, phần việc hoàn thành, 10 công trình đang được thi công. Tiêu biểu, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup hỗ trợ xây dựng nhà lưu trú học sinh và các hạng mục phụ trợ tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nấm Dẩn (xã Nấm Dẩn) và điểm trường thôn Má Lầu A (xã Lũng Cú) với tổng kinh phí trên 17,8 tỷ đồng.

Cùng với các công trình, phần việc chào mừng Đại hội, các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026: Thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tư vấn, khám sức khỏe; tuyên truyền pháp luật; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…tạo không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên, công nhân lao động.



Các công trình, phần việc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống nhân dân, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp. Đồng thời khẳng định vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.