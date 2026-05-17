Sâu lắng chương trình thơ nhạc “Muôn triệu trái tim nhớ Bác”

Khai mạc chương trình, Nhà văn Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, dù chưa một lần được đón Bác ghé thăm, nhưng hình bóng cùng lời dạy của Người luôn hiện hữu trong mỗi nếp nhà, trên mỗi nẻo đường của đại ngàn hùng vĩ. Chương trình chính là tiếng lòng, là lời tri ân sâu sắc của đội ngũ văn nghệ sĩ và nhân dân các dân tộc Tây Nguyên gửi đến Người. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Nhà văn Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Trong không gian cổ kính của Di tích lịch sử Quốc gia Đình Lạc Giao, chương trình diễn ra trang trọng, sâu lắng với các tiết mục ca múa nhạc, ngâm thơ, dân ca, bài chòi, vọng cổ ca ngợi công lao của Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống đã được các nghệ sĩ thể hiện đầy cảm xúc như: Liên khúc dân ca Quan họ - Chèo, hát Bài Chòi, vọng cổ... Đặc biệt, nghệ thuật Bài Chòi - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được giới thiệu một cách sinh động qua các phần biểu diễn, giao lưu trên sân khấu. Hình tượng Bác Hồ và nét đẹp văn hóa Việt còn được thể hiện qua Mashup thơ về Bác Hồ cùng màn trình diễn thời trang “Dáng sen hồn Việt” do Câu lạc bộ Ban Mê Model biểu diễn.

Anh Nguyễn Mạnh Chi, phường Buôn Ma Thuột chia sẻ, ngày cuối tuần, anh đưa con nhỏ đến Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao thưởng thức chương trình thơ nhạc “Muôn triệu trái tim nhớ Bác”. Dù thời tiết có phần mưa gió, khó khăn, song chương trình đã để lại ấn tượng sâu đậm với nhiều tiết mục hay, kết hợp đặc sắc và hấp dẫn. Đáng chú ý, thông qua chương trình này, anh Chi đã hiểu và tiếp cận gần hơn với loại hình nghệ thuật Bài Chòi - một di sản vốn còn khá mới mẻ đối với anh.



Là nghệ sĩ trực tiếp biểu diễn tại chương trình, ca sĩ Ánh Tuyết (Chi hội Sân khấu - Điện ảnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk) xúc động bày tỏ, do từng có dịp về thăm quê Bác nên mỗi lần thể hiện ca khúc về Người, chị lại nhớ đến hình ảnh căn nhà lá đơn sơ, chiếc võng đưa hay khoảng sân của bên nội, bên ngoại nhà Bác. Chị cảm thấy vinh dự và tự hào khi được biểu diễn những ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là các tác phẩm mang âm hưởng dân ca miền Trung xứ Nghệ. Vì vậy, chị luôn cố gắng thể hiện bằng tất cả cảm xúc để gửi gắm tình cảm sâu sắc nhất tới khán giả./.