"Đánh thức” không gian du lịch mới từ đại ngàn đến biển xanh

Vẻ đẹp hoang sơ của biển đảo đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh tư liệu: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Khai thác tiềm năng du lịch địa phương

Nằm ở phía Tây tỉnh Lâm Đồng, hồ Tà Đùng rộng hơn 3.600 ha với hơn 40 hòn đảo lớn, nhỏ được du khách ví như “vịnh Hạ Long trên Tây Nguyên”. Mặt hồ xanh ngắt giữa núi rừng, cảnh quan còn nguyên sơ cùng hệ sinh thái phong phú đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho điểm đến này, đặc biệt đối với loại hình du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.

Không chỉ nổi bật về cảnh quan, khu vực Tà Đùng và vùng đệm còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc M’Nông, Mạ, K’Ho với nghề dệt thổ cẩm, đan lát, không gian cồng chiêng, đàn đá và các nghi lễ nông nghiệp truyền thống. Bên cạnh đó, cộng đồng người H’Mông di cư từ các tỉnh phía Bắc mang theo tiếng khèn, trang phục và ẩm thực đặc trưng, tạo nên sắc màu văn hóa độc đáo, được nhiều du khách ví như một “Tây Bắc trong lòng Tây Nguyên”.

Ông Mai Hồng Súy, chủ một homestay hướng ra hồ Tà Đùng với 11 bungalow cho biết, vào mùa hè và các dịp lễ, Tết, công suất phòng thường đạt 100%. Phần lớn du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài ra còn có khách từ Hà Nội, Đà Lạt và nhiều địa phương khác. Đến với Tà Đùng, du khách chủ yếu nghỉ dưỡng, ngắm cảnh và thưởng thức các món đặc sản như cá lăng, cá kìm, gà nướng, cơm lam. Quanh khu vực hiện có hơn 10 homestay với tầm nhìn rộng. Mô hình du lịch cộng đồng kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái đang tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, đồng thời góp phần đưa Tà Đùng trở thành điểm đến nổi bật ở khu vực phía Tây của tỉnh.

Vẻ đẹp nên thơ của Danh lam thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương (phường Xuân Hương – Đà Lạt). Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Chị Phạm Thanh Châu, du khách đến từ Đà Lạt chia sẻ, dù đã đi nhiều nơi nhưng Tà Đùng vẫn để lại ấn tượng đặc biệt. Theo chị, cảnh sắc nơi đây vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng thiên nhiên nguyên sơ mà còn có cơ hội trải nghiệm văn hóa bản địa, thưởng thức đặc sản và cảm nhận sự thân thiện, mến khách của người dân địa phương.

Từ Tà Đùng, hành trình khám phá tiếp tục đưa du khách đến Đà Lạt, trung tâm du lịch nổi tiếng của Lâm Đồng với khí hậu ôn hòa, rừng thông, hoa và kiến trúc đặc trưng. Tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, các chương trình âm nhạc đường phố cuối tuần, biểu diễn nghệ thuật cộng đồng quanh hồ Xuân Hương cùng nhiều hoạt động thể thao, văn hóa đang góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm cho du khách.

Bà Phan Thị Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, địa phương đang phối hợp với doanh nghiệp triển khai chương trình kích cầu du lịch hè năm 2026, xây dựng các gói ưu đãi đồng bộ, phát triển tour ngắn ngày, tour cuối tuần, nghỉ dưỡng khí hậu và các dịch vụ trọn gói kết hợp vận chuyển, lưu trú, tham quan, trải nghiệm. Đồng thời, phường tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh du lịch, chú trọng bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện và an toàn.

Rời Đà Lạt với khí hậu mát lành và những mùa hoa rực rỡ, du khách có thể tiếp tục hành trình đến Phan Thiết chỉ sau vài giờ di chuyển. Những trải nghiệm như đón bình minh trên biển, chinh phục đồi cát, thưởng thức hải sản tươi sống hay tham gia các môn thể thao biển tạo nên sức hút riêng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Xa hơn ngoài khơi, đảo Phú Quý hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, làn nước trong xanh và nhịp sống thanh bình đang trở thành điểm đến hút khách ở phía Đông của tỉnh Lâm Đồng.

Theo đánh giá của ngành Du lịch Lâm Đồng, các sản phẩm mới như du lịch sinh thái rừng, du lịch biển, du lịch đêm, trải nghiệm văn hóa bản địa, du lịch nông nghiệp công nghệ cao, thể thao mạo hiểm và nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe đang từng bước đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của ngành. Đặc biệt, các tuyến liên kết “Đà Lạt - Mũi Né - Tà Đùng”, “Biển - Núi - Hoa” và “Cao nguyên - Duyên hải - Công viên địa chất UNESCO” đang thu hút ngày càng đông du khách.

Tái cấu trúc không gian du lịch

Để hiện thực hóa chiến lược phát triển trong giai đoạn mới, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung đầu tư và đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như: Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương; nâng cấp Quốc lộ 28, Quốc lộ 28B, Quốc lộ 55; mở rộng Cảng hàng không quốc tế Liên Khương và xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết. Khi hệ thống giao thông được hoàn thiện, thời gian di chuyển giữa khu vực Tây Nguyên và vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Bộ sẽ được rút ngắn, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các tour liên tuyến, đa dạng hóa sản phẩm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười, phát huy lợi thế sau hợp nhất, tỉnh đang định hướng phát triển các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao như: Du lịch nghỉ dưỡng cao cấp; du lịch sinh thái gắn với tăng trưởng xanh; du lịch cộng đồng; du lịch hội nghị - hội thảo (MICE); du lịch thể thao; du lịch gắn với công nghiệp văn hóa; du lịch nông nghiệp; du lịch biển - đảo và khám phá công viên địa chất.

Cùng với thu hút các nguồn lực đầu tư hạ tầng và phát triển sản phẩm, Lâm Đồng sẽ tổ chức nhiều sự kiện lớn như: Chào mùa du lịch hè 2026; Ngày Văn hóa - Du lịch Lâm Đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh; các hoạt động trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt - Lâm Đồng lần thứ XI năm 2026 và các chương trình tại đặc khu Phú Quý nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến và tạo sức lan tỏa cho ngành Du lịch.

Theo kịch bản tăng trưởng năm 2026, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu đón khoảng 25,08 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 71.500 tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm, địa phương đã đón gần 8 triệu lượt khách, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch đạt khoảng 21.907 tỷ đồng, tăng hơn 25%. Hiện, toàn tỉnh có 4.259 cơ sở lưu trú với hơn 67.500 phòng, trong đó có 111 khách sạn từ 3 đến 5 sao; cùng 99 khu, điểm du lịch và 121 doanh nghiệp lữ hành đang hoạt động, tạo nền tảng quan trọng để phục vụ và điều tiết hiệu quả dòng khách trong nước và quốc tế.

Đối với Lâm Đồng, du lịch không chỉ được định hướng phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn mà còn là cầu nối để gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, lan tỏa các giá trị văn hóa đặc sắc và nâng cao đời sống người dân. Sự hội tụ của rừng, cao nguyên và biển đang mở ra cho địa phương có diện tích lớn nhất cả nước những cơ hội phát triển mới, từng bước khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu của Việt Nam trong giai đoạn tới./.