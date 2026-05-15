Quảng Trị: Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ông Đặng Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Thuỷ-TTXVN

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan đến đổi mới cơ chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; nâng cao hiệu quả ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; thúc đẩy doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, đổi mới công nghệ; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo địa phương; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực công nghệ số và trí tuệ nhân tạo; xây dựng hạ tầng dữ liệu số, nền tảng số dùng chung và quản trị dựa trên dữ liệu trong điều kiện chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay. Các tham luận cũng tập trung làm rõ thực trạng, giải pháp phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại địa phương.

Hội thảo nhằm hoàn thiện tư duy, định hướng và giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn mới. Các đại biểu thống nhất một số giải pháp như: Bảo đảm tính mở, linh hoạt, thích ứng nhanh với sự phát triển của khoa học và công nghệ; Gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động quản lý và nghiên cứu khoa học...

Phát biểu tại hội thảo, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị Đặng Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Trong giai đoạn tới, tỉnh cần tiếp tục đổi mới tư duy quản lý theo hướng kiến tạo phát triển trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; xây dựng nền quản trị số, dữ liệu số dùng chung và điều hành liên thông nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh cần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học theo hướng tạo ra giá trị thực tiễn, đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tập trung phát triển đồng bộ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và dữ liệu số. Để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành nền tảng phát triển, cần có sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học và toàn xã hội...

Trong những năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ tại Quảng Trị có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều nhiệm vụ nghiên cứu từng bước gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; một số kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào sản xuất và đời sống; hoạt động chuyển đổi số có nhiều chuyển biến rõ nét; nhận thức về đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp từng bước được nâng lên. Quảng Trị hiện có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng, logistics, kinh tế cửa khẩu và nông nghiệp công nghệ cao. Đây là những lĩnh vực cần sự đồng hành của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm hình thành các động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn tới.

Phát biểu kết luận, ông Trương An Ninh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh: Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển đất nước. Đối với Quảng Trị, đây vừa là thời cơ, vừa đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, cơ chế vận hành và tổ chức thực hiện nhằm tạo động lực phát triển mới cho địa phương. Các ý kiến, đề xuất tại hội thảo sẽ được tổng hợp, nghiên cứu để hoàn thiện cơ chế, chính sách và xây dựng các giải pháp trọng tâm phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; Qua đó, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Quảng Trị trở thành địa phương phát triển khá của khu vực miền Trung thời gian tới.../.