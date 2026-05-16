Phát triển kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam thành kênh dự phòng chiến lược quốc gia

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Quân kỳ Quyết thắng của Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội nhấn mạnh, ngày 19/5/2011 là dấu mốc quan trọng khi Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội chính thức được thành lập. Trải qua 15 năm xây dựng, trưởng thành (2011 - 2026), đơn vị đã khẳng định vị thế là một cơ quan báo chí chủ lực của lực lượng vũ trang. Truyền thống của Trung tâm được xây dệt nên từ tinh thần "người làm báo chiến sĩ", luôn tận tụy phụng sự Tổ quốc và nhân dân bằng ngòi bút, ống kính và micro. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, sự đổi mới không ngừng, mỗi chương trình phát sóng của Truyền hình Quốc phòng Việt Nam không chỉ truyền đi thông tin, mà còn truyền đi niềm tin, góp phần bồi đắp các giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.



Về định hướng phát triển chung, theo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tại buổi làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 23/7/2025, nhất trí xây dựng Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của Quân đội và quốc gia; đồng thời, nghiên cứu nâng cấp kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam thành kênh dự phòng chiến lược quốc gia, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong các tình huống về quốc phòng. Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tú, để hiện thực hóa chủ trương mang tính chiến lược này, Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, chỉ huy các phòng, ban toàn Trung tâm đã tổ chức nhiều cuộc họp, phát huy tối đa trí tuệ tập thể, nghiên cứu kỹ lưỡng về cách làm, bước đi, lộ trình với tầm nhìn dài hạn đến năm 2036.

Tại buổi lễ, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân đội nhân dân Việt Nam và các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc.



Chúc mừng, biểu dương những thành tích đạt được của Trung tâm trong thời gian qua, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá, quá trình 15 năm xây dựng, phát triển, Trung tâm đã khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí chủ lực của Quân đội, thực hiện tốt sứ mệnh của một cơ quan báo chí cách mạng theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta.

Đặc biệt, trong bối cảnh bùng nổ của truyền thông số, cạnh tranh thông tin ngày càng quyết liệt, Trung tâm đã đổi mới mạnh mẽ, khẳng định vai trò, góp phần tạo nguồn thông tin chính thống, tin cậy, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, tích cực đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa.



Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, sự phát triển, trưởng thành nhanh chóng và những thành tựu xuất sắc của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó có sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Trung tâm.

"Với bản lĩnh, trách nhiệm, tâm huyết, trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm, sự nhạy bén, sáng tạo của người làm báo trong Quân đội, các đồng chí đã kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, nơi tuyến đầu, biên giới, biển đảo, vùng sâu vùng xa, nơi tâm bão, tâm dịch, sát cánh cùng bộ đội, cùng nhân dân trong huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và làm các nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn cũng như làm nhiệm vụ quốc tế vẻ vang; phản ánh chân thực các hoạt động quân sự quốc phòng và tình đoàn kết quân dân, tinh thần đoàn kết quốc tế, truyền đi hơi thở cuộc sống trong quân ngũ, lan tỏa hình ảnh cao đẹp, giá trị văn hóa của Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới", Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh.

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu trong thời gian tới Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội cần nhận thức, quán triệt sâu sắc hơn nữa những quan điểm của Đảng về công tác tư tưởng, văn hóa, công tác báo chí, tuyên truyền; nhất quán, kiên định nguyên tắc của báo chí cách mạng Việt Nam, đó là bảo đảm tính Đảng, tính tư tưởng, tính chân thực, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng của hoạt động báo chí.

Bên cạnh đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng Đề án mạng phát sóng phát thanh - truyền hình số mặt đất toàn quốc dự phòng chiến lược quốc gia, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, có tính chiến lược và tính khả thi cao; phát triển kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam thành kênh dự phòng chiến lược quốc gia, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ... Đồng thời, Trung tâm cần không ngừng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong làm báo; coi trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.../.