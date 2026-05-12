Phát huy thế mạnh kinh tế của các xã cuối nguồn sông Hậu

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, các xã có thế mạnh về nông nghiệp như Trần Đề, Cù Lao Dung và An Thạnh cần chủ động rà soát, thay đổi tư duy sản xuất. Theo đó, cần mạnh dạn chuyển đổi từ các loại cây trồng giá trị thấp sang cây ăn trái đặc sản và nuôi trồng thủy sản công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên cùng một đơn vị diện tích. Ngoài ra gợi mở hướng đi bền vững thông qua việc phát triển du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch nông nghiệp gắn với chuyển đổi số.



Đề cập đến lợi thế các địa phương, ông Trương Cảnh Tuyên lưu ý các xã cần chuẩn bị sẵn sàng để đón đầu các dự án hạ tầng lớn, nhất là sau khi cầu Đại Ngãi đi vào hoạt động; chủ động mời gọi các nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp chế biến, cảng biển và dịch vụ cảng cá.



Nằm ở vị trí “cửa ngõ ra Biển Đông” của vùng Tây Nam Bộ, các xã ven biển và cù lao đang khẳng định vai trò trọng yếu trong chiến lược phát triển kinh tế biển, dịch vụ logistics và du lịch sinh thái của thành phố. Tại xã Trần Đề, địa phương đã phát huy mạnh mẽ lợi thế hệ thống sông ngòi và 12 km bờ biển để duy trì đà tăng trưởng ấn tượng trong lĩnh vực hậu cần nghề cá. Trong 4 tháng đầu năm, tổng lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 54.550 tấn, vượt kế hoạch đề ra, trong khi số lượt tàu thuyền cập cảng đạt tới 114% chỉ tiêu. Đặc biệt, tuyến tàu cao tốc Trần Đề – Côn Đảo tiếp tục thu hút hơn 151.000 lượt khách, tạo động lực lớn cho ngành dịch vụ địa phương.





Song song với thế mạnh cảng biển, kinh tế nông nghiệp cũng ghi nhận nhiều kết quả khả quan tại hai xã cù lao. Xã An Thạnh đã hình thành được 29 vùng trồng tập trung, trong đó có 14 vùng đạt mã số xuất khẩu và duy trì diện tích cây ăn trái 3.007 ha. Tại xã Cù Lao Dung, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tiếp tục là mũi nhọn với diện tích thả nuôi 1.257 ha, tập trung chủ yếu vào các loại tôm có giá trị kinh tế cao. Các địa phương này không chỉ giữ vững sản lượng mà còn đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị, với các mô hình tiêu thụ dừa và mía hiệu quả, góp phần ổn định đời sống nhân dân.



Bên cạnh các lợi thế, tại buổi làm việc, các địa phương cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn hậu sáp nhập đơn vị hành chính và tác động của biến đổi khí hậu. Xã Trần Đề đang đối mặt với áp lực lớn về đầu tư hạ tầng trên địa bàn rộng lớn, cùng tình trạng xâm nhập mặn và sạt lở bờ biển. Tại Cù Lao Dung, hệ thống giao thông chưa đồng bộ và nhiều đoạn đê bao sạt lở đang gây nguy cơ mất an toàn cho sản xuất.



Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, các địa phương đã đề xuất nhiều kiến nghị mang tính đột phá lên lãnh đạo thành phố. Xã An Thạnh kiến nghị quy định tăng định mức biên chế lên 60 người đối với xã loại I và bổ sung chính sách hỗ trợ đặc thù cho xã đảo. Xã Trần Đề đề nghị ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các dự án trọng điểm như Cảng biển Trần Đề và Khu công nghiệp ven biển nhằm tạo động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, các xã cũng cam kết đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý hành chính để nâng cao hiệu lực hoạt động của chính quyền cơ sở./.