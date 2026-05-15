Phát động Chiến dịch “Vì an toàn trẻ em Việt Nam”​

Các đại biểu khởi động Chiến dịch "Vì an toàn trẻ em Việt Nam". Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ cho biết, mục tiêu mà Chiến dịch “Vì an toàn trẻ em Việt Nam” hướng tới là thay đổi hành vi xã hội trong bảo vệ trẻ em, khuyến khích cộng đồng nhận diện sớm các dấu hiệu trẻ bị tổn thương, biết cách báo tin đúng nơi, can thiệp đúng cách và xây dựng môi trường an toàn cho trẻ từ gia đình, trường học, khu dân cư đến không gian mạng. Từ đó, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp: “Mỗi người lớn là một mắt xích bảo vệ trẻ em. Khi một mắt xích im lặng, trẻ có thể mất cơ hội được cứu”. Chiến dịch đồng thời nhấn mạnh quan điểm “Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của tất cả mọi người”.

Chiến dịch “Vì an toàn trẻ em Việt Nam” được triển khai đa nền tảng trên truyền hình, mạng xã hội, trường học, bệnh viện, khu dân cư và các không gian công cộng trên toàn quốc. “Chúng tôi mong muốn chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức mà sẽ góp phần thúc đẩy thay đổi hành vi xã hội, để việc bảo vệ trẻ em trở thành phản xạ của cộng đồng trước những dấu hiệu bất thường liên quan đến trẻ nhỏ”, ông Từ Lương nhấn mạnh.

Các chuyên gia tham gia tọa đàm "Vì an toàn trẻ em Việt Nam". Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Chiến dịch “Vì an toàn trẻ em Việt Nam” được triển khai trong bối cảnh nhiều vụ bạo lực liên quan trẻ em liên tiếp xảy ra, để lại hậu quả nghiêm trọng và gây nhức nhối dư luận xã hội. Theo thống kê, chỉ trong chưa đầy 5 tháng đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận ít nhất 30 vụ bạo lực liên quan trẻ em được báo chí phản ánh, trong đó có 12 vụ bạo lực gia đình, 18 vụ bạo lực học đường và bạo lực mạng. Bên cạnh đó, nghiên cứu của UNICEF cho thấy có tới 72,4% trẻ em từ 1–14 tuổi tại Việt Nam từng bị người thân bạo hành về thể chất hoặc tinh thần, hoặc trải qua các hình thức “kỷ luật bạo lực”. Mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xây dựng môi trường sống an toàn, công bằng cho trẻ em trong gia đình, nhà trường, xã hội và trên không gian mạng; đồng thời khẳng định, việc bảo vệ trẻ em không thể chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra mà cần “phòng ngừa từ sớm, phát hiện kịp thời, hỗ trợ đến nơi đến chốn và xử lý nghiêm minh mọi hành vi xâm hại, bạo lực, bao che, thờ ơ”.

Tại Tọa đàm, các chuyên gia, đại diện ngành y tế, luật sư và chuyên gia tâm lý đã cùng trao đổi về các nguy cơ trẻ em đang đối mặt như: bạo lực gia đình, bạo hành học đường, xâm hại trên môi trường mạng; đồng thời thảo luận các giải pháp nhằm phát hiện sớm, hỗ trợ kịp thời và hoàn thiện hệ thống bảo vệ trẻ em từ cấp cơ sở. Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc bảo vệ trẻ em hiện nay cần một hệ thống hỗ trợ đa tầng, đa ngành, trong đó phát hiện sớm, hỗ trợ tâm lý, kết nối y tế, giáo dục và cơ quan chức năng đóng vai trò rất quan trọng nhằm ngăn chặn các vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Chiến dịch “Vì an toàn trẻ em Việt Nam” được xây dựng theo định hướng truyền thông trách nhiệm, tôn trọng quyền riêng tư và bảo vệ danh tính trẻ em. Trong thời gian tới, Chiến dịch sẽ triển khai nhiều hoạt động truyền thông và cộng đồng như: talkshow chuyên đề, phóng sự xã hội, nội dung giáo dục kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, chương trình “An toàn cho em”, “Dừng lại 3 giây”, “Bản đồ cho con”, các điểm chạm thông tin 111… cùng nhiều hoạt động kết nối chuyên gia, trường học, gia đình và cộng đồng nhằm lan tỏa văn hóa bảo vệ trẻ em một cách bền vững và thực chất./.