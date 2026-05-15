Nỗ lực đưa nước sạch lên bản Mông Pà Cò

Các chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy cùng Công an xã Pà Cò hỗ trợ phân phát nước cho người dân địa phương. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN



Thực trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân



Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đã trở thành nỗi lo thường trực của hàng trăm hộ dân tại các xóm vùng cao của xã Pà Cò. Dù nằm giữa khu vực có khí hậu mát mẻ, nhiều khe suối tự nhiên nhưng do biến đổi khí hậu, đặc biệt vào mùa khô, nguồn nước cạn kiệt khiến đời sống người dân gặp không ít khó khăn. Thiếu nước không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe, vệ sinh môi trường và phát triển kinh tế của địa phương.



Tình trạng thiếu nước sinh hoạt diễn ra tại nhiều thôn, bản của xã Pà Cò. Do địa hình đồi núi cao, dân cư sống phân tán khiến việc đầu tư hệ thống cấp nước tập trung gặp nhiều khó khăn. Một số công trình nước sinh hoạt được đầu tư trước đây hiện đã xuống cấp, đường ống hư hỏng, thất thoát nước nhưng chưa được sửa chữa kịp thời.



Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò Sùng A Chênh cho biết, trên địa bàn, nhiều hộ dân chưa được sử dụng nguồn nước sạch ổn định. Vào mùa khô, lưu lượng nước tại các khe suối giảm mạnh, trong khi nhu cầu sử dụng ngày càng tăng. Một số công trình cấp nước tự chảy hoạt động không hiệu quả do thiếu nguồn bổ sung. Những ngày đầu mùa hè, tại nhiều xóm của xã Pà Cò, người dân phải chắt chiu từng can nước để phục vụ sinh hoạt. Không ít gia đình phải đi xa hàng chục km để lấy nước từ các khe suối nhỏ hoặc hứng nước mưa dự trữ. Có những thời điểm, nguồn nước tự chảy gần như khô cạn hoàn toàn khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.



Gia đình anh Giàng A Phử (xã Pà Cò) có 6 nhân khẩu nhưng nhiều tháng nay phải sử dụng nước tiết kiệm tối đa. Anh Phử cho biết, trước đây khu vực này có nguồn nước tự chảy dẫn từ đầu núi về, đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên vài năm gần đây, do thời tiết khô hạn kéo dài, lượng nước giảm mạnh, nhất là vào mùa nắng nóng. Nhiều hôm cả gia đình anh chỉ đủ nước để nấu ăn và uống, còn việc tắm giặt phải hạn chế.



Chị Giàng Thị Mỷ (xã Pà Cò) chia sẻ, nhiều ngày nay, gia đình chị chỉ có đủ nước để nấu ăn và uống. Việc tắm giặt phải tiết kiệm tối đa. Có ngày cả xóm không còn nước, mọi người phải thay nhau xuống khe suối từ sáng sớm để lấy nước. Đường xa, dốc cao nên rất vất vả, nhất là với người già và phụ nữ. Vào cao điểm nắng nóng, nhiều hộ phải thức dậy từ 3 - 4 giờ sáng để chờ lấy nước. Thiếu nước kéo dài khiến sinh hoạt đảo lộn, việc chăn nuôi cũng bị ảnh hưởng. Người dân chỉ mong có công trình nước sạch ổn định để cuộc sống đỡ khó khăn.



Theo người dân địa phương, tình trạng thiếu nước không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và sức khỏe. Nhiều gia đình phải tận dụng nước mưa hoặc dùng chung nguồn nước khe suối chưa qua xử lý. Vì vậy, người dân mong muốn các cấp chính quyền sớm đầu tư, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt để người dân vùng cao có nguồn nước sạch ổn định, bảo đảm cuộc sống lâu dài.



Giải quyết tình trạng thiếu nước trước mắt và lâu dài



Giữa những ngày nắng hạn kéo dài trên vùng cao Pà Cò (tỉnh Phú Thọ), những chuyến xe chở nước của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Mai Châu vẫn ngày ngày vượt đèo dốc mang nước sạch đến cho người dân. Hành trình chở nước hỗ trợ cho đồng bào Mông không chỉ góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, sẻ chia vì cộng đồng.



Thượng úy Bùi Văn Thanh, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Mai Châu chia sẻ, điều anh và đồng đội mong muốn là giúp người dân có thêm nước sinh hoạt để giảm bớt khó khăn trong mùa khô hạn; để đồng bào đỡ phải đi gùi từng can nước từ khe núi về. Hiện hằng ngày, đơn vị hỗ trợ 2 chuyến xe chở nước. Tuy nhiên, do tình trạng thiếu nước ngày càng nghiêm trọng, đây chỉ là biện pháp giải quyết tình thế trước mắt, tạm thời, không thể duy trì lâu dài.



Xã Pà Cò không có hệ thống sông, suối hay hồ chứa nước ổn định. Hằng năm, tình trạng khô hạn thường kéo dài nhiều tháng. Thời tiết cực đoan nắng nóng kéo dài khiến nhiều nguồn nước tự nhiên cạn kiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Chủ tịch UBND xã Pà Cò Trần Văn Truyền cho biết, có thời điểm hàng trăm hộ dân tại các thôn, bản rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Do đó, UBND xã đã đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ hỗ trợ cấp nước cho người dân. Từ ngày 5/5/2026, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Mai Châu bắt đầu triển khai các chuyến xe chở nước lên xã Pà Cò.



Trung tá Nguyễn Thành Trung, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Mai Châu cho biết: "Xe bồn chở nước xuất phát từ trung tâm Mai Châu lên Pà Cò, chiều tiếp tục thêm một chuyến nữa. Mỗi chuyến đi là hành trình nhiều vất vả bởi xe phải vượt qua những cung đường đèo nhỏ hẹp, nhiều khúc cua tay áo nguy hiểm. Có những xóm nằm trên cao như Thung Mài, Thung Mặn, xe không thể tiếp cận nên người dân phải mang can nhựa xuống điểm tập kết lấy nước rồi gùi bộ về nhà".



Nhiều người dân đã mang theo can nhựa đứng chờ xe chở nước, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của những người phụ nữ Mông đang xếp hàng nhận nước. Trưởng xóm Thung Mặn Giàng A Lềnh chia sẻ: "Nhiều tháng nay, bà con sống trong cảnh thiếu nước kéo dài, mọi sinh hoạt đều phải tiết kiệm tối đa. Có hôm cả xóm gần như không còn nước để dùng. Nay xe chở nước lên, ai cũng vui mừng”.



Theo kế hoạch, hoạt động cấp nước hỗ trợ người dân xã Pà Cò sẽ được duy trì đến giữa tháng 6/2026. Tuy nhiên nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài, những chuyến xe bồn trở nước sinh hoạt vẫn tiếp tục vượt đèo lên với đồng bào vùng cao. Giữa mùa hạn khắc nghiệt, những chuyến xe mang theo nước sạch cùng sự sẻ chia, giúp người dân nơi đây thêm niềm tin để vượt qua khó khăn.



Để giải quyết dứt điểm tình trạng khát nước sinh hoạt trầm trọng tại xã Pà Cò, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã giao UBND xã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cùng các cơ quan liên quan rà soát hồ sơ pháp lý, hiện trạng quản lý, vận hành của 4 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đã được đầu tư trên địa bàn xã; tổng hợp nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Đồng thời, địa phương tổ chức khảo sát, thăm dò, đánh giá trữ lượng và chất lượng nguồn nước trên địa bàn xã và khu vực lân cận. Trên cơ sở kết quả khảo sát, xã đề xuất phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình hiện có và xây dựng bổ sung công trình mới đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối nguồn lực đề xuất giải pháp xử lý đồng bộ, phù hợp với thực tiễn./.