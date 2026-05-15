Người dân cực Nam Tổ quốc đón niềm vui trong ngày khám bệnh miễn phí

Người dân đến khám tại điểm khám sức khỏe, khám sàng lọc Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu (ấp Nước Mặn, Xã Hưng Hội). Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN

Theo đó có 4 địa điểm được tổ chức lễ phát động gồm: Trạm Y tế phường Tân Thành (khóm 11, phường Tân Thành), Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Cà Mau (ấp 1, xã Khánh An), Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau (khóm Cây Trâm, phường Tân Thành) và Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu (ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội).



Tại lễ ra quân, bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, lễ phát phát động nhằm tạo đợt cao điểm truyền thông, nâng cao nhận thức phòng bệnh chủ động, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống. Người dân tích cực hưởng ứng phong trào khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, chủ động theo dõi, chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh, phát triển. Ngành Y tế phấn đấu 100% người dân Cà Mau được lập Sổ sức khỏe điện tử và tích hợp trên ứng dụng VNeID trong năm 2026; được tầm soát sớm các bệnh không lây nhiễm, bệnh nghề nghiệp để giảm gánh nặng chi phí y tế cho nhân dân.



Sau lễ phát động, Sở Y tế Cà Mau triển khai đồng loạt ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho tất cả người dân tại 18 đơn vị xã, phường; đồng thời tiếp tục duy trì khám sức khỏe cho tất cả người dân tại 64 xã, phường trên địa bàn tỉnh.



Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết thêm, với trẻ em dưới 6 tuổi, việc khám sức khỏe định kỳ sẽ thực hiện theo Quyết định 1284/QĐ-BYT ban hành ngày 7/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ nhỏ.

Đội ngũ nhân viên y tế cùng tình nguyện viên hướng dẫn người dân trong quá trình thăm khám. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN

Đối với nhóm từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, người dân sẽ được khám đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng theo mẫu quy định tại Thông tư 32/2023/TT-BYT. Các xét nghiệm cận lâm sàng sẽ được chỉ định khi bác sĩ thấy cần thiết hoặc theo nhu cầu tự nguyện chi trả của người dân, cơ quan, doanh nghiệp hoặc khả năng hỗ trợ của địa phương.

Riêng người từ đủ 18 tuổi trở lên sẽ được khám lâm sàng đầy đủ và thực hiện nhiều xét nghiệm cơ bản nhằm phát hiện sớm các bệnh lý phổ biến. Danh mục xét nghiệm bắt buộc gồm công thức máu, đường huyết, chức năng gan, thận, xét nghiệm nước tiểu và chụp X-quang tim phổi thẳng. Trong qua trình khám, nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ lao phổi, u phổi hoặc các bệnh lý nguy hiểm khác qua khám lâm sàng hay chẩn đoán hình ảnh, cơ sở y tế phải chỉ định xét nghiệm chuyên sâu hoặc chuyển tuyến phù hợp để can thiệp sớm.



Ghi nhận tại điểm khám sức khỏe, khám sàng lọc Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu (ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội), ngay từ sáng sớm đã có rất đông người dân đến đăng ký khám. Bàn ghế cùng các phương tiện, máy móc đã sẵn sàng. Đội ngũ nhân viên y tế cùng tình nguyện viên nhiệt đình hướng dẫn nên người dân ai cũng rất phấn khởi trong quá trình thăm khám.

“Tôi đến đây từ rất sớm, nhưng đã có một số người đã đến trước rồi. Các y, bác sĩ ở đây hướng dẫn rất tận tình, chu đáo. Các thủ tục thực hiện cũng nhanh gọn”, bà Thạch Thị Trắng chia sẻ.



Tương tự, ông Danh Sang (người Khmer) cho biết: Các thành viên trong gia đình đều có bảo hiểm y tế, tuy nhiên ông ít khi đến các cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Thông thường có đau nhức gì là ông ra quầy thuốc mua vài liều về dùng. Nay, nghe Nhà nước có chính sách khám sức khỏe, khám sàng lọc cho nhân dân, ông cũng như nhiều hộ dân khác rất phấn khởi, tranh thủ đến sớm để được kiểm tra./.

