Ngày hội mận lần thứ I mở cơ hội quảng bá nông sản Sơn La

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện các bản, đơn vị trường học, hợp tác xã tham gia Ngày hội. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu, nhân dân và du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Phiêng Khoài - Mùa trái ngọt”, với nhiều tiết mục đặc sắc, ca ngợi quê hương, con người vùng biên và tôn vinh người trồng mận.Phiêng Khoài là xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La, có hơn 18 km đường biên giới tiếp giáp huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; với 10 cột mốc quốc giới, 30 bản và hơn 12.000 nhân khẩu.Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu. Song với tinh thần đoàn kết, cần cù lao động của nhân dân, sự quan tâm của các cấp, các ngành, kinh tế - xã hội của xã tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Đặc biệt, cây mận hậu đã trở thành cây trồng chủ lực, gắn bó mật thiết với đời sống, thu nhập và bản sắc của người dân Phiêng Khoài.Hiện nay, toàn xã có hơn 2.700 ha mận hậu, trong đó diện tích cho thu hoạch khoảng 2.500 ha; sản lượng ước đạt từ 25.000 đến 27.000 tấn/vụ. Cây mận không chỉ mang lại giá trị kinh tế của nhân dân mà còn góp phần tạo việc làm, thúc đẩy phát triển du lịch trải nghiệm, quảng bá hình ảnh quê hương vùng biên giới Phiêng Khoài tới bạn bè, du khách trong và ngoài tỉnh.Ngày hội diễn ra từ ngày 15-17/5, với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Thi hái mận; trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản; các hoạt động thể thao dân tộc; giao lưu văn nghệ và trải nghiệm văn hóa truyền thống.Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phiêng Khoài, Trưởng ban Tổ chức ngày hội Trần Nam Trung cho biết: Thông qua ngày hội, xã Phiêng Khoài mong muốn tiếp tục giới thiệu, quảng bá thương hiệu mận hậu Phiêng Khoài và các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương; đồng thời tăng cường kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà phân phối và du khách nhằm thúc đẩy tiêu thụ nông sản, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho nhân dân.