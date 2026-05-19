Nâng tầm Triathlon Việt Nam trên bản đồ thể thao khu vực và quốc tế

Ban tổ chức trao giải cá nhân cho các vận động viên thi đấu tại nội dung Vô địch các Câu lạc bộ Triathlon quốc gia năm 2026. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Giải đấu năm nay thu hút gần 400 vận động viên đến từ 31 quốc gia và 13 tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước, tranh tài ở 2 hệ: Cúp Triathlon châu Á - Tam Chúc và giải Vô địch các Câu lạc bộ Triathlon quốc gia. Các vận động viên tranh tài ở 6 nội dung: Triathlon Sprint cá nhân nam, nữ (cự ly Bơi 750m - Đạp xe 20km - Chạy bộ 5km), Duathlon Sprint cá nhân nam, nữ (cự ly Chạy bộ 5km - Đạp xe 20km - Chạy bộ 2,5km) và Aquathlon Sprint cá nhân nam, nữ (cự ly Bơi 500m - Chạy bộ 2,5km). Bên cạnh các nội dung thi đấu, giải Vô địch các Câu lạc bộ Triathlon quốc gia còn thi đấu, tranh tài ở các nội dung như: Triathlon tiếp sức hỗn hợp; tiếp sức Duathlon; tiếp sức Triathlon nam, nữ; tiếp sức Aquathlon nam, nữ; Triathlon Sprint cá nhân; Duathlon Sprint và Aquathlo Mix Relay…

Kết quả, ở nội dung Cúp Triathlon châu Á - Tam Chúc, đội chủ nhà Việt Nam giành giải Nhất toàn đoàn với 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng; đội tuyển Đức giành giải Nhì và đội Nhật Bản giành giải Ba.

Ban tổ chức trao giải cá nhân cho các vận động viên thi đấu tại nội dung nữ Vô địch các Câu lạc bộ Triathlon quốc gia năm 2026. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Ở nội dung Vô địch các Câu lạc bộ Triathlon quốc gia, đội Đà Nẵng giành chức Vô địch (3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng), đoàn Khánh Hòa đoạt giải Nhì (2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng), đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giành giải Ba (1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng).

Trong nội dung trẻ, đoàn Khánh Hòa giành giải Nhất toàn đoàn (1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng), đoàn Đà Nẵng giành giải Nhì (1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc) và đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giành giải Ba (1 Huy chương Vàng).

Bà Nguyễn Thu Phương, Tổng thư ký Liên đoàn Triathlon Việt Nam, Phó Ban tổ chức giải cho biết, những năm gần đây, Triathlon đang dần khẳng định vị thế và thu hút đông đảo người yêu thể thao tại Việt Nam. Không chỉ đòi hỏi nền tảng thể lực vượt trội, Triathlon còn là cuộc chiến của ý chí, sự bền bỉ và khả năng thích nghi trong mọi điều kiện. Giải Cúp Triathlon châu Á - Tam Chúc và giải Vô địch các Câu lạc bộ Triathlon quốc gia năm 2026 được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu Triathlon chuyên nghiệp, tạo sân chơi lành mạnh và cơ hội cọ xát quý báu cho các vận động viên Việt Nam với các vận động viên chuyên nghiệp của khu vực và thế giới. Đây là dịp để tìm kiếm và phát hiện những tài năng mới, góp phần nâng tầm Triathlon Việt Nam trên bản đồ thể thao khu vực và quốc tế; đồng thời cũng là dịp tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Ban tổ chức trao giải cá nhân cho các vận động viên thi đấu tại nội dung trẻ Vô địch các Câu lạc bộ Triathlon quốc gia năm 2026. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, việc đăng cai tổ chức giải Cúp Triathlon châu Á - Tam Chúc và giải Vô địch các Câu lạc bộ Triathlon quốc gia năm 2026 giúp Ninh Bình khẳng định vị thế trung tâm du lịch thể thao hiện nay; góp phần quảng bá, giới thiệu văn hóa, du lịch địa phương đến bạn bè trong nước, quốc tế; thúc đẩy phát triển du lịch, thể thao thành tích cao; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trong và ngoài tỉnh./.