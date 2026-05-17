Mưa to gây ngập lụt cục bộ một số nơi ở Quảng Ninh

Thông tin từ Đài khí tượng thuỷ văn Quảng Ninh, sáng 17/5, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại khu vực phường Việt Hưng 123,6mm; khu vực phường Cao Xanh 109,2mm; khu vực phường Hoành Bồ 106,4mm; khu vực xã Ba Chẽ 94,6mm; khu vực xã Thống Nhất 91,5mm; khu vực phường Bãi Cháy 74,6mm;...có nơi trên 200mm như Khe Táu 241,8mm, Chúc Bài Sơn 233mm, Quảng Đức 219mm. Mưa lớn gây ngập lụt tại khu phố Yết Kiêu 4, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN phát

Mưa to đã gây ra ngập úng cục bộ nhiều tuyến phố, đường giao thông và diện tích lúa, hoa màu với độ sâu ngập từ 20 - 40 cm tại các phường, xã trong tỉnh như: Hạ Long, Hồng Gai, Việt Hưng, Bãi Cháy, Hà Lầm, Hà Tu, Cao Xanh, Tuần Châu, Mạo Khê, Hoàng Quế, Đông Ngũ, Tiên Yên, Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô, Đầm Hà, Quảng Tân, Quảng Hà, Đường Hoa, Quảng Đức, Móng Cái 1, 2, 3… Theo Đài khí tượng thuỷ văn Quảng Ninh, trong mưa dông có kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, sạt lở đất, ngập úng cục bộ gây ảnh hưởng đến xấu sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng và gây nguy hiểm cho tính mạng con người. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Theo dự báo, trong 2 ngày tới, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy 30-50mm, có nơi cao hơn. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên nhiều khu vực. Do đó, lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân tuyệt đối không đi vào rừng, suối, khe núi, vùng thấp trũng. Không cho trẻ em chơi gần sông suối, chân đồi, taluy. Người dân ở khu vực sườn dốc, ven núi nên chuẩn bị phương án sơ tán khi có mưa lớn kéo dài. Tránh di chuyển qua các ngầm tràn, tuyến đường có nguy cơ sạt lở, đồng thời heo dõi chặt chẽ thông báo từ chính quyền địa phương./.