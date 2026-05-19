Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu Thành phố dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Bác (phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn). Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đã dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn công lao và đức hi sinh vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, Người đã dành trọn cả cuộc đời vì dân, vì nước, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.



Đoàn đại biểu Thành phố tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Bác Hồ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN



Trước tượng đài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên cùng nhân dân Thành phố nguyện cùng chung sức, đồng lòng thực hiện di chúc của Người; tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết chiến đấu, đạo đức cách mạng: Trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng. Mỗi cán bộ, đảng viên cùng nhân dân quyết tâm xây dựng Thành phố phát triển bền vững; có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình...



Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu Thành phố chụp ảnh lưu niệm bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN



Cùng ngày, đông đảo các em thiếu nhi, thanh niên, đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ và tầng lớp nhân sĩ, trí thức đã đến viếng, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Bác Hồ nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người.



Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Bác ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Dịp này, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Qua đó, Thành ủy Thành phố tôn vinh những tập thể, cá nhân là điển hình tiêu biểu, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học và làm theo Bác./.