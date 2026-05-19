Lan tỏa tinh thần và giá trị Việt Võ Đạo tại Belarus

Đại sứ Nguyễn Văn Trung (thứ ba từ trái sang) và Võ sư Sergey Alekxeevich Sarendo khai mạc Giải thi đấu quốc gia. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, giải đấu có sự tham dự của hơn 200 vận động viên ở nhiều lứa tuổi, đến từ khắp các tỉnh/thành của Belarus. Các vận động xuất sắc nhất Giải sẽ được tham gia Giải Vovinam toàn châu Âu vào tháng 11/2026 tại Bỉ và từ đó có thể tham gia Giải đấu Vovinam thế giới, dự kiến tổ chức tại Algeria trong năm 2027.



Phát biểu khai mạc, Võ sư, Kiện tướng Sergey Alekxeevich Sarendo - Chủ tịch Liên đoàn Việt Võ Đạo Belarus, Phó Chủ tịch Liên đoàn Việt Võ Đạo châu Âu - cho biết phong trào Việt Võ Đạo tại Belarus đã có bước phát triển vượt bậc trong những năm qua, thu hút ngày càng nhiều vận động viên tham gia, đặc biệt ở lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh phổ thông. Việt Võ Đạo Belarus đã tham dự và giành được nhiều danh hiệu trong các giải đấu châu Âu và thế giới, là nguồn động viên to lớn để Liên đoàn tại Belarus phát triển phong trào phổ biến và rèn luyện môn võ thuật Việt Nam, qua đó giúp thanh thiếu niên Belarus rèn luyện ý chí, thể lực và lối sống lành mạnh. Liên đoàn Việt Võ Đạo Belarus cũng cảm ơn Liên đoàn Việt Võ Đạo Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus đã đồng hành và ủng hộ phong trào Việt Võ Đạo tại Belarus.



Một số hình ảnh thi đấu tại Giải quốc gia Việt Võ Đạo Belarus 2026. Ảnh: TTXVN phát

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus, Đại sứ Nguyễn Văn Trung - khách mời danh dự của Giải thi đấu quốc gia Belarus 2026 - nhấn mạnh Vovinam (Việt Võ Đạo), môn võ thuật truyền thống của Việt Nam, là biểu tượng của tinh thần thượng võ, sự tự tin, lòng trung kiên và quả cảm của nhân dân Việt Nam, rất gần gũi với tinh thần kiên cường, bất khuất mà nhân dân Belarus đã thể hiện trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.



Đại sứ Nguyễn Văn Trung đánh giá cao những nỗ lực và các hoạt động phong phú của Liên đoàn Việt Võ Đạo Belarus trong việc phát triển phong trào và quảng bá môn võ truyền thống Việt Nam đến đông đảo bạn bè Belarus yêu mến văn hóa và võ thuật Việt Nam. Đại sứ mong muốn Ủy ban Olympic quốc gia Belarus sớm công nhận sự phát triển của Liên đoàn Việt Võ Đạo Belarus và đưa môn võ thuật Việt Nam vào danh sách thi đấu chính thức tại các giải Olympic quốc gia. Nhân dịp này Đại sứ Nguyễn Văn Trung đã trao một số giải thưởng và chứng nhận cho các vận động viên và huấn luyện viên có nhiều đóng góp cho phong trào Việt Võ Đạo tại Belarus.



Việt Võ Đạo được võ sư Alexander Vikentievich Drobish truyền bá vào Belarus từ năm 1987, ban đầu tại một trường luyện môn đấu vật truyền thống của Việt Nam. Đến năm 1998, Liên đoàn Việt Võ Đạo đã đã chính thức được thành lập tại Belarus, góp phần hình thành Liên đoàn Việt Võ Đạo châu Âu (EVVF) từ năm 2010./.