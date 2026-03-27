Lan tỏa tinh thần rèn luyện võ thuật trong học đường

Học sinh trường THPT Đinh Tiên Hoàng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tham gia đồng diễn võ nhạc Vovinam. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình Nguyễn Tiến Dũng khẳng định: Ngày hội là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của ngành Giáo dục đối với công tác giáo dục thể chất. Đồng thời, đây còn là dịp để lan tỏa mạnh mẽ phong trào rèn luyện thân thể trong học đường, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật và trách nhiệm tập thể. Qua đó, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn học đường, góp phần bồi đắp ý chí, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, hình thành một thế hệ trẻ không chỉ khỏe mạnh về thể chất mà còn giàu lòng yêu nước, sẵn sàng cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

Ông Nguyễn Tiến Dũng tin tưởng, sau Ngày hội, công tác giáo dục thể chất, các hoạt động thể thao trường học nói chung và phong trào tập luyện Vovinam nói riêng sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên, phát triển sâu rộng, trở thành nét đẹp trong mỗi nhà trường.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, phát biểu khai mạc Ngày hội. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Trải qua nhiều tháng tập luyện sôi nổi, nghiêm túc, học sinh tỉnh Ninh Bình đã cùng nhau xác lập thành công kỷ lục của ngành Giáo dục tỉnh về số lượng học sinh tham gia đồng diễn võ nhạc Vovinam lớn nhất từ trước đến nay. Để có được những màn biểu diễn ấn tượng, các em học sinh đã phải trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc, bền bỉ và đầy nỗ lực trong suốt thời gian dài. Mỗi động tác thuần thục, mỗi bước di chuyển nhịp nhàng không chỉ thể hiện sự dẻo dai về thể chất mà còn là minh chứng cho ý chí kiên trì, tinh thần vượt khó và sự quyết tâm không ngừng nghỉ của các em. Đó cũng chính là biểu hiện sinh động của tinh thần yêu nước trong thời đại mới, được thể hiện qua sự cố gắng học tập, rèn luyện và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023, môn võ Vovinam được lựa chọn làm nội dung đồng diễn cho các em học sinh bởi sự phù hợp với thể trạng người Việt và những giá trị đặc trưng của Việt Võ Đạo như tinh thần thượng võ, bản sắc truyền thống và lòng tự hào dân tộc. Việc đưa Vovinam vào trường học không chỉ giúp các em rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, mà còn góp phần hình thành ý chí, kỷ luật và nhân cách./.