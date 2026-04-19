Lan tỏa sức mạnh và kết nối di sản tại Giải leo núi Yên Tử năm 2026

Các vận động viên chinh phục đỉnh Phù Vân. Ảnh: TTXVN phát Giải năm nay thu hút 1.168 vận động viên trong và ngoài nước tham gia. Đây là lần thứ hai liên tiếp giải được tổ chức, nhưng mang ý nghĩa đặc biệt khi là mùa giải đầu tiên phường Yên Tử trực tiếp chỉ đạo thực hiện sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sự kiện cũng là hoạt động mở màn cho chuỗi chương trình “Yên Tử chào hè 2026”, hướng tới mục tiêu thu hút trên 2,3 triệu lượt khách du lịch đến với địa phương trong năm nay.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Văn Dũng, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường Yên Tử, khẳng định, giải đấu là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", đồng thời tận dụng sức mạnh thể thao để kết nối và tôn vinh giá trị di sản.

“Giải leo núi năm nay không chỉ là một cuộc thi đấu thể thao đơn thuần mà còn là hành trình để mỗi vận động viên, du khách cùng chiêm ngưỡng, cảm nhận vẻ đẹp linh thiêng của miền đất Phật. Thông qua việc chinh phục đỉnh Phù Vân, chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp về sự bền bỉ, tinh thần vượt khó và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy giá trị Di sản thế giới Yên Tử đến với bạn bè quốc tế", ông Vũ nhấn mạnh.

Trên cung đường leo núi dài từ 5 km đến 8 km, các vận động viên phải chinh phục những dốc đá tự nhiên, đi qua những địa danh biểu tượng như Đường Tùng cổ thụ, vườn Tháp Huệ Quang, chùa Hoa Yên và tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Để đảm bảo tính chuyên môn và an toàn, Ban Tổ chức đã bố trí hệ thống chip tính giờ hiện đại cùng các trạm tiếp sức, y tế cơ động xuyên suốt lộ trình.

Vừa hoàn thành phần thi ở cự ly 5 km, vận động viên Nguyễn Hoàng Anh (đến từ Hà Nội) phấn khởi chia sẻ đã tham gia nhiều giải, nhưng cảm giác leo núi tại Yên Tử rất khác biệt, đặc biệt là vào thời điểm nơi đây vừa trở thành Di sản thế giới. Không khí trên đỉnh Phù Vân rất trong lành, cung đường dù đầy thử thách nhưng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ đã tiếp thêm động lực rất lớn. Đây thực sự là một trải nghiệm kết nối di sản tuyệt vời với Hoàng Anh và các thành viên trong nhóm.

Giải leo núi Yên Tử 2026 – “Chinh phục đỉnh Phù Vân” đã tạo nên một không gian văn hóa – thể thao sôi động, góp phần khẳng định vị thế của phường Yên Tử như một điểm đến hàng đầu cho các sự kiện tầm quốc tế.

Sự thành công của giải không chỉ nằm ở những tấm huy chương mà còn ở sức lan tỏa mạnh mẽ của lối sống khỏe, sống tích cực gắn liền với bảo tồn di sản văn hóa./.